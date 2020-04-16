Пожежа в Чорнобильській зоні. Вогонь зупинено, підраховуються збитки

Об’єкти ЧАЕС та інша критична інфраструктура не постраждали

З 4 по 14 квітня у Чорнобильській зоні вирувала пожежа. Станом на 16 квітня вогонь погашено і ситуацію взято під контроль. Однак учасники оперативного штабу з ліквідації пожежі наголошують: заявляти про повне подолання полум’я ще рано. Хоч відкритого вогню вже немає, ще мінімум тиждень тлітиме лісова підстилка – і за несприятливих умов тління знову може перетворитися на полум'я.

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), 4 квітня у Зоні відчуження зафіксували верхову пожежу на площі 20 гектарів. Горіло лісництво (Котовське) у західній частині Зони. Рятувальникам удалося доволі оперативно приборкати полум’я, однак ситуація ускладнювалася тим, що виникали нові осередки пожежі.

Ця обставина дала підстави припускати, що пожежа в Зоні відчуження – не лише наслідок паління трави, а й результат умисних підпалів.

«Згідно з даними оперативного штабу, на території зони відчуження й зони безумовного відселення існує кілька місць займання, які не пов’язані між собою територіально та в часовому проміжку», – розповіли в Державному агентстві з управління Зоною відчуження (ДАЗВ).

Відомо, що ДАЗВ звернувся до поліції з проханням щодо встановлення фактів можливих навмисних підпалів та дій, які призвели до пожеж. На сьогодні правоохоронні органи затримали, висунувши підозру, двох осіб.

Уже 9 квітня ситуація для стороннього спостерігача почала виглядати критично: вогонь дістався с. Чистогалівки на території наближеного до ЧАЕС лісництва (Корогодського), що означало: пожежа поступово наближається до сховища відпрацьованого ядерного палива і м. Прип’яті. У соцмережах також заявляли про небезпеку для популярного туристичного об’єкта – містечка “Чорнобиль-2” та загоризонтної радіолокаційної станції «Дуга».

Водночас у ДСНС заявили: небезпеки для критичних об’єктів Зони відчуження немає.

«У наш час тотального інформаційного галасу дуже просто загубитися в трьох соснах, вірніше «у трьох фейках», мета яких – посилити напруження, здійняти, як то кажуть, хайп, посіяти сум’яття у нашому, і без того, знервованому й дезорієнтованому пандемією суспільстві. Тому, друзі, до вас велике прохання – критично ставтеся до всього, що ви читаєте і про пожежі в Зоні відчуження. Можемо сказати головне – загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів у Зоні відчуження немає», – заявили у службі.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко ще й додав: уся критична інфраструктура – це залізобетонні конструкції, які самі по собі не горять, а навколо них із метою захисту від лісових пожеж увесь ліс було вирубано.

13 квітня про те, що він уважно стежить за пожежею в Зоні відчуження, заявив президент Володимир Зеленський, а уряд виділив 44,86 млн грн з резервного фонду на ліквідаційні роботи. І наступного дня відкритий вогонь нарешті загасили.

Водночас роботи з ліквідації пожежі тривають.

«Місця займання локалізовано. Триває гасіння осередків, які тліють. Рятувальники зараз чергують там, де були найсильніші осередки загоряння, де були можливі перекидання вогню через дороги, там, де триває тління», – розповів кореспондентові Укрінформу заступник голови громадської ради при ДАЗВ Максим Вірич.

НАСЛІДКИ ПОЖЕЖІ

Оскільки роботи з ліквідації пожежі ще тривають, підрахувати збитки поки що неможливо. Дехто навіть стверджує, що зробити це складно ще й тому, що за період з 1993 по 2018 рік на території зони відчуження було зафіксовано 1566 пожеж, що так чи інакше знищували туристичні об’єкти та ліс.

У ДАЗВ стверджують про збитки на десятки мільйонів гривень.

Хтось називає пожежу 2020 року наймасштабнішою у Зоні відчуження – її можна порівняти з тією, що сталася 1992 року. Інші кажуть, що площа займання була не найбільшою, але цю пожежу можна назвати найнепередбачуванішою за всі минулі роки. Надто вже хаотично з’являлися нові осередки загоряння.

Єдине, що можна стверджувати точно: об'єкти Чорнобильської АЕС та інша критична інфраструктура не постраждали. Також не постраждали житлові будинки в місті Чорнобилі, де мешкають працівники станції.

А ось Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику завдано величезної шкоди.

«Наші вчора почали виїжджати й робити попередню оцінку», – повідомила в коментарі Укрінформу начальниця відділу інформаційно-просвітницької роботи заповідника Вікторія Володькіна.

РАДІАЦІЙНИЙ ФОН

Експерти пояснюють: щоб зрозуміти, як саме пожежа вплинула на стан навколишнього середовища, необхідно не лише вимірювати рівень гама-фону, а й відбирати проби повітря.

Ці заміри постійно проводили й у Зоні відчуження, і в Києві, й на прилеглих територіях.

«У зв'язку з пожежами, що тривають на території Зони відчуження, фахівці цеху радіаційної безпеки Чорнобильської АЕС ведуть постійний моніторинг промислового майданчика станції. Результати моніторингу дають можливість стверджувати, що перевищення контрольних рівнів радіації на об'єктах, що належать до ЧАЕС, немає», – поінформувала пресслужба ЧАЕС.

А Державна інспекція ядерного регулювання відзвітувала про наслідки пожежі для населення: «Дані вимірювань радіаційних характеристик свідчать про те, що подія не мала суттєвих радіологічних наслідків для населення та навколишнього середовища за межами Зони відчуження й не супроводжувалась утворенням додаткових викидів радіоактивності у навколишнє середовище в ситуації наявного опромінення».

Укрінформ також дізнався в генерального директора державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр» Сергія Кірєєва, як контролюється рівень опромінення рятувальників. За його словами, вимірювання вмісту цезію в організмі особового складу почали проводити починаючи з 10-ї години 12 квітня. Заміри здійснюють у місті Чорнобилі.

«Тут ті пожежники, котрі прибувають на ротацію. У нас є спеціальне крісло зі спектрометром. Людина сідає, оператор проводить вимірювання», – розповів Кірєєв.

Він наголосив, що перевищень доз цезію виявлено не було.

Лана Боровська