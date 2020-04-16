ВР продовжила засідання після наради керівників фракцій

Народні депутати повернулися до роботи на позачерговому засіданні Верховної Ради після наради керівників фракцій у Голови ВР.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перерва, яка оголошувалася на 30 хвилин, тривала більше години.

Рада розпочала роботу з виступів парламентаріїв.

Згідно з порядком денним, на засіданні депутати розглянуть законопроєкт №0034 "Про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком".

Крім того, порядком денним передбачено розгляд у другому читанні законопроєкту №1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

Депутати також мають намір розглянути в другому читанні законопроєкт №2653 "Про внесення змін до закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Також на порядку денному – законопроєкт №2654 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)", яким пропонується посилити покарання за пошкодження телекомунікаційних мереж.

Водночас, із порядку денного позачергового засідання було вилучено законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі", який мав розглядатися в другому читанні.

Як повідомляв Укрінформ, після відкриття позачергового засідання у четвер, 16 квітня, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву на 30 хвилин на вимогу фракції "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє". Спікер покликав керівництво фракцій на нараду.