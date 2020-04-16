"ЄС" не голосуватиме за законопроєкт про "поправковий спам" – Порошенко

Фракція партії «Європейська солідарність» не підтримуватиме законопроєкт про «поправковий спам», оскільки пропоновані ним зміни до Регламенту обмежують права опозиції.

Про це заявив співголова фракції Петро Порошенко на брифінгу перед позачерговим пленарним засіданням Верховної Ради 16 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Третє поспіль позачергове засідання Верховної Ради не ставиться в порядок денний закон про банки… Замість цього виносяться зміни до Регламенту, які суттєво обмежують права опозиції. Точно ми не будемо за них голосувати», – сказав Порошенко.

Водночас він висловив пропозицію від фракції, згідно з якою такі зміни або можуть бути запроваджені лише на час карантину, обмеживши їх дію 1 травня або 1 червня 2020 року, або ж ВР має розглянути поданий урядом «банківський» закон.

Раніше представник фракції партії «Голос» Ярослав Железняк заявив, що фракція наполягатиме на тому, щоб запропоновані зміни до Регламенту діяльності Верховної Ради стосовно спрощення процедури розгляду проєктів законів у другому читанні були тимчасовими.

Законопроєкт №1043 «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури» передбачає, що в разі подання до законопроєкту, що готується до другого читання, не менш як 500 пропозицій і поправок, документ може розглядатися за особливою процедурою.

Її пропонується застосовувати за пропозицією, підписаною не менш як 150 депутатами і підтриманою не менш як 226 голосами народних депутатів на пленарному засіданні ВР, за умови надання народним депутатам порівняльної таблиці та супровідних документів до неї. При цьому кожна депутатська фракція або група має право визначити не більше п’яти пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає. Водночас кожен позафракційний народний депутат може наполягати на розгляді не більше однієї неврахованої поправки.

Фото: eurosolidarity.org