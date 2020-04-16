Мінцифри закликає Раду підтримати законопроєкт про захист телекомунікаційних мереж

Міністерство цифрової трансформації закликає Верховну Раду підтримати законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)».

Про це відомство повідомляє на Telegram-каналі.

"Сьогодні на позачерговому засіданні Верховна Рада розгляне дуже важливий для телекомунікаційної галузі та всієї країни законопроєкт... Йдеться про законопроєкт №2654 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)» від 20.12.2019... Міністерство цифрової трансформації закликає народних депутатів підтримати цей законопроєкт", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у Мінцифри, в Україні у період за 2015–2019 роки зафіксовано понад 122 тисячі випадків крадіжок та пошкоджень телекомунікаційних об’єктів. Однією з причин зростання кількості злочинів, спрямованих на пошкодження, руйнування складових телекомунікаційної мережі, на думку фахівців, є незіставність наслідків із покаранням, яке може бути застосовано до зловмисників.

У відомстві наголосили, що цей законопроєкт також має велике значення для національної безпеки та підтримання безперебійного зв’язку під час пандемії коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, в ніч проти 5 квітня в кабельному колекторі на Хрещатику у Києві сталася пожежа, внаслідок якої пошкоджено кабелі Укртелекому, що призупинило роботу мобільного зв'язку та інтернету.

Причини займання встановлюються.