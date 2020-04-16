Комітет Ради просить ЦВК визначити потенційні проблеми перед виборами у жовтні

Комітет з організації державної влади звернувся до Центральної виборчої комісії з пропозицією окреслити перелік проблемних питань, які можуть потенційно виникнути щодо призначення, підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

«Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу в світі та поширення на території України коронавірусу COVID-19, а Кабінет Міністрів України запровадив низку обмежувальних заходів задля запобігання розповсюдженню вірусу. З огляду на зазначене, Комітет висловлює стурбованість станом підготовки до місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та на виконання вимог Закону України «Про комітети Верховної Ради України» запропонував Центральній виборчій комісії окреслити перелік проблемних питань, які можуть потенційно виникнути щодо призначення, підготовки та проведення зазначених місцевих виборів і надати їх Комітету до 24 квітня 2020 року для вивчення», – йдеться у повідомленні.

Також Комітет попросив ЦВК до 24 квітня 2020 року надати для ознайомлення проєкт календарного плану основних організаційних заходів із підготовки та проведення зазначених місцевих виборів.

При цьому в профільному комітеті уточнюють, що відповідно до частини першої статті 11 закону «Про комітети Верховної Ради України», однією із функцій парламентського комітету є контрольна функція, яка згідно з пунктом 1 частини першої статті 14 цього закону полягає в аналізі практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради», – йдеться у повідомленні.

До предмету відання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування належить, зокрема, законодавче забезпечення організації та порядку проведення виборів і референдумів, а також правовий статус Центральної виборчої комісії.

Відповідно до частини першої статті 1 закону «Про Центральну виборчу комісію», ЦВК є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, законів і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення, у тому числі, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, в порядку та в межах, встановлених законами України.

25 жовтня 2020 року, відповідно до статті 141 Конституції України, мають відбутись чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів. Згідно з частиною другою статті 194 Виборчого кодексу України, чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад, голів, старост села, селища, обраних на попередніх чергових місцевих виборах. Згідно з частиною першою статті 195 Кодексу чергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за дев’яносто днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за п’ятдесят днів до дня чергових, позачергових місцевих виборів. Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 194 Кодексу рішення про проведення таких чергових виборів приймається Верховною Радою України.

Окрім того, Постановою ЦВК від 12 лютого 2020 року №33 «Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 29 листопада 2018 року № 234» визначено, що «у рік проведення чергових місцевих виборів перші місцеві вибори призначаються на дату чергових місцевих виборів».

Таким чином, 25 жовтня 2020 року мають відбутись чергові та перші місцеві вибори. Згідно із частиною п’ятою статті 195 Кодексу перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за п’ятдесят днів до дня перших місцевих виборів. Відповідно до частини сьомої статті 194 Кодексу перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією.