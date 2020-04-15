Україна підпише оборонну угоду зі Швецією

Україна підпише оборонну угоду зі Швецією

Укрінформ
Кабінет міністрів України надав міністру оборони Андрію Тарану повноваження на підписання угоди між кабміном та урядом Королівства Швеція щодо співробітництва у сфері оборони.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 15 квітня без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Внесення змін до розпорядження №1093 «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція щодо співробітництва у сфері оборони» зумовлено зміною складу Кабінету Міністрів України та керівного складу Міністерства оборони. Ухвалене урядом рішення дозволить оновити нормативно-правову базу для двостороннього співробітництва в оборонній сфері між українською та шведською сторонами.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту розпорядження, підписання угод сприятиме оновленню нормативно-правової бази між Україною та Королівство Швеція у сфері оборони, що в свою чергу створить правові підстави для здійснення взаємовигідного оборонного співробітництва з метою посилення позицій України в Північній Європі.

У порівнянні з чинним на сьогодні протоколом про двостороннє співробітництво в оборонній сфері, проєкт цієї угоди передбачає: оновлення напрямів двостороннього співробітництва; визначення статусу військових підрозділів держави однієї зі сторін, які перебувають на території іншої сторони; встановлення загальних фінансових умов під час співробітництва у сфері оборони; вимогу щодо нерозголошення оприлюднення або передачі інформації з обмеженим доступом, отриманої в рамках двостороннього співробітництва між сторонами.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада за поданням Президента України Володимира Зеленського 4 березня 2020 року призначила новим міністром оборони Андрія Тарана. За відповідне рішення проголосували 285 депутатів.

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