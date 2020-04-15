Україна підпише оборонну угоду зі Швецією

Кабінет міністрів України надав міністру оборони Андрію Тарану повноваження на підписання угоди між кабміном та урядом Королівства Швеція щодо співробітництва у сфері оборони.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 15 квітня без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Внесення змін до розпорядження №1093 «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція щодо співробітництва у сфері оборони» зумовлено зміною складу Кабінету Міністрів України та керівного складу Міністерства оборони. Ухвалене урядом рішення дозволить оновити нормативно-правову базу для двостороннього співробітництва в оборонній сфері між українською та шведською сторонами.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту розпорядження, підписання угод сприятиме оновленню нормативно-правової бази між Україною та Королівство Швеція у сфері оборони, що в свою чергу створить правові підстави для здійснення взаємовигідного оборонного співробітництва з метою посилення позицій України в Північній Європі.

У порівнянні з чинним на сьогодні протоколом про двостороннє співробітництво в оборонній сфері, проєкт цієї угоди передбачає: оновлення напрямів двостороннього співробітництва; визначення статусу військових підрозділів держави однієї зі сторін, які перебувають на території іншої сторони; встановлення загальних фінансових умов під час співробітництва у сфері оборони; вимогу щодо нерозголошення оприлюднення або передачі інформації з обмеженим доступом, отриманої в рамках двостороннього співробітництва між сторонами.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада за поданням Президента України Володимира Зеленського 4 березня 2020 року призначила новим міністром оборони Андрія Тарана. За відповідне рішення проголосували 285 депутатів.