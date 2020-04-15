Комітет ВР рекомендує посилити відповідальність за експорт протиепідемічних товарів

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт №3271 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення».

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

«За результатами розгляду 13-ма голосами «за» при 9, що утрималися, прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт №3271 у другому читанні і в цілому з урахуванням пропозицій комітету», – йдеться у повідомленні.

Цим законопроєктом пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 2012 та встановити кримінальну відповідальність за вивезення (пересилання) у значному або великому розмірах через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню, або вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається.

Проєктом також передбачено внести зміни до абзацу першого частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу, якими пропонується здійснення досудового розслідування злочину, передбаченого статтею 2012 КК в редакції проєкту Закону, віднести до компетенції слідчих органів безпеки.єПід час засідання голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Олександр Бакумов доповів про опрацьовані підкомітетом пропозиції, які надійшли від суб’єктів законодавчої ініціативи. Зокрема, він повідомив, що пропозиції зводилися до того, щоб обмежити в певному часі дію цієї законодавчої норми.

За словами депутата, всі вони є слушними, однак врахувати їх у запропонованому тексті є неможливим, оскільки руйнується мета законопроєкту. У редакції, прийнятій у першому читанні, проєкт мав забезпечити запобігання незаконному вивезенню через митний кордон товарів протиепідемічного призначення, коли ситуація не настала і уряд має право вживати обмеження на експорт, коли ще немає карантину і коли немає надзвичайної ситуації або не введений надзвичайний стан, тобто спрацювати наперед, обмежити експорт протиепідемічних засобів і таким чином підвести цю статтю під відповідальність тих, хто буде порушувати.

Бакумов також зазначив, що до законопроєкту є певні запитання щодо процедури і щодо тієї складової об‘єктивної сторони злочину.

Читайте також: Разумков скликає позачергову Раду на 16 квітня

Підкомітет запропонував включити до тексту проєкту правку щодо заслуховування інформації про хід виконання цього закону до звіту про виконання про хід і виконання Програми діяльності Кабінету міністрів за 2020 рік та внести зміни до пункту 1 статті 2012, якими виключити з тексту слова «громадянами».

Члени Комітету під час обговорення висловили зауваження до запропонованих позицій та сумніви щодо необхідності запровадження такої кримінальної відповідальності на невизначений термін.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3271 на позачерговому засіданні 30 березня.