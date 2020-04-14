Пожежа під Чорнобилем, коронавірус та "карантинний" Великдень – звернення Зеленського (повний текст)

Про ситуацію у Зоні відчуження та очікуваний пік епідемії коронавірусу

Бажаю здоров’я, дорогі українці!

Традиційне звернення щодо протидії коронавірусу я розпочну з розповіді про іншу нашу протидію. Мова про пожежі в лісах Зони відчуження.

Щодня протягом останнього тижня голова Державної служби з надзвичайних ситуацій доповідає про перебіг ситуації. Учора подолано шість осередків вогню. Загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів немає. Станом на зараз відкритий вогонь у Зоні відчуження не спостерігається.

Національна поліція вже затримала осіб, які спровокували виникнення пожежі, і вони понесуть сувору відповідальність за свої дії.

Усіх громадян я закликаю не піддаватися паніці. Ми пам’ятаємо уроки 26 квітня 86-го року. І ніхто не буде приховувати від вас правду. Наразі правда полягає в тому, що ситуація там контрольована. Радіаційний фон у столиці та Київській області – в межах норми.

Звісно, ми відзначаємо сприяння погоди. Але ми не маємо права забувати про людей, які десять днів боролися з вогнем. До гасіння пожежі в Зоні відчуження було залучено півтори тисячі наших рятувальників та 110 одиниць техніки, зокрема літаки та гелікоптери.

Я щиро дякую нашим пожежникам та рятувальникам за мужнє виконання обов’язку. Всі дні вони ризикують життям через бездумні дії окремих осіб. Дуже раджу всім, хто досі не зрозумів, чому не можна палити траву, подивитися фотографії з місця пожежі. Побачити стомлені обличчя пожежників, їхні скривавлені, обпечені руки. Я вірю, що ми – розумна та доросла нація. Але якщо хтось усе ще думає палити траву – знайте, що це може коштувати вам 153 тисячі гривень або навіть позбавлення волі.

Щодо боротьби з коронавірусом в Україні.

Цими днями ми чекаємо на прибуття трьох літаків, які продовжують доставляти засоби індивідуального захисту та медичне обладнання. Наступного тижня заплановано прибуття у «Бориспіль» восьми літаків з цінними вантажами.

Робота із забезпечення країни всім необхідним не зупиняється.

Сьогодні я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, з якими ми спільно протидіємо хворобі. Перш за все це наші друзі з Китайської Народної Республіки. Я дякую їм за плідну та ефективну співпрацю з українською стороною. За те, що всі питання вирішуються швидко, а головне – результативно. Я також вдячний керівництву Об’єднаних Арабських Еміратів за надану гуманітарну допомогу. Це високоякісне захисне спорядження, потрібне для безпеки наших лікарів. Дякую й іншим державам, з якими ми тісно взаємодіємо задля забезпечення людей усім необхідним. Зі свого боку Україна також допомагає та завжди готова допомогти своїм партнерам. Сьогодні весь світ проходить тест на згуртованість, і, на мою думку, добре, що ми не живемо тільки за правилом «кожен сам за себе».

Повертаючись до внутрішньої ситуації, хочу подякувати парламенту за ухвалення змін до державного бюджету. Незважаючи на спротив багатьох політичних партій, назви яких чудово вам відомі, ми змогли ухвалити необхідні зміни для підтримки наших медиків, забезпечення лікарень, допомоги пенсіонерам, малозабезпеченим людям, підприємцям та тим, хто втратив, на жаль, роботу. Впевнений, громадяни оцінять роботу депутатів, які стали на бік народу.

Серед іншого, сьогодні ми нарощуємо кількість тестувань на коронавірус. Наразі щоденних тестувань збільшено втричі. Це дуже важливо, адже своєчасне виявлення вірусу допомагає зупинити його розповсюдження та рятує життя українців.

Саме тому я закликаю всіх громадян: якщо ви контактували з хворим або ж маєте ознаки ГРВІ – звертайтеся одразу до сімейного лікаря. Якщо у вас його немає – до швидкої допомоги. Захворіти на коронавірус – не соромно. Будь ласка, не бійтесь. І тим паче не думайте, що якось воно само обійдеться. Звертайтеся до лікаря та проходьте тестування.

Крім цього, аналізуючи статистику захворілих в Україні, в останні дні

можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося й завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися зарано. Розслаблятися дуже небезпечно. Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий, визначальний період. Це саме 20-ті числа квітня.

Саме тому так важливо на Великдень кожному українцю залишатися вдома.

Впевнений, ви знаєте про ситуацію у Києво-Печерській лаврі.

Наразі на території монастиря підтверджено вже майже 100 захворілих на коронавірус, і, на жаль, є два летальних випадки.

Усім захворілим ми бажаємо швидкого одужання.

Але вся ця ситуація демонструє, що для коронавірусу неважливі ваші національність, стать або віросповідання. Демонструє, що не можна ставитися до хвороби легковажно. Тому вкотре закликаю вас на Великодні свята бути вдома. І я радий, що, згідно із соціологічними опитуваннями, майже 90% українців так і планують зробити.

Ми маємо домовленості з українськими медіагрупами. Ви зможете побачити трансляцію богослужінь з усіх церков на телевізійних каналах України.

Кожен з нас розуміє, що цьогоріч доведеться змінювати традиції. І робити це заради власної безпеки – це зрілість і мудрість нації.

Від нашої поведінки на Пасху, від нашої дисципліни будуть залежати подальші терміни карантину. Як я й казав раніше – ми всі хочемо якнайшвидше подолати хворобу, мати хороше й традиційне літо. Тож давайте разом постараємось заради спільної мети і будемо святкувати Великдень вдома.

Це стосується не лише освячення кошиків, це стосується і традиційних пікніків та походів у гості. Не цього року. Заради безпеки себе та ближнього.

Насамкінець розповім про гарну ініціативу студентів і курсантів навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України. На волонтерських засадах вони доставляють продукти, ліки та інше необхідне особам похилого віку.

Це відбувається у взаємодії з оперативними штабами та центрами соціального обслуговування, які надають інформацію про те, що потрібно та як допомогти. Вважаю, це дуже гарний приклад для наслідування. Я закликаю лідерів студентського самоврядування зв’язатися з оперативними штабами у ваших регіонах та долучитися до такої допомоги.

І традиційна порада, чим зайняти себе на карантині.

Ось за цими посиланнями – nbuv.gov.ua, lukl.kiev.ua, elib.nlu.org.ua - ви знайдете велику збірку електронних книжок з бібліотек України. За різними жанрами та на будь-який смак.

Збагачуємось духовно, залишаймося вдома і будьмо здорові, дорогі українці! Бажаю вам 36,6!

Бережімо себе. Збережемо Україну!

Перше фото: Офіс Президента