Естонський експерт назвав шанс України на зближення з ЄС

Україна має шанс на зближення з ЄС на тлі бажання європейських країн зменшити залежність від Китаю через пандемію коронавірусу.

Про це заявив виконавчий директор Міжнародного центру оборони й безпеки (ICDS), керівник програми «Стійка Україна» (Естонія) Дмитро Теперик під час організованого Інститутом Горшеніна онлайн-круглого столу «Майбутнє шенгенської зони після коронавірусу» , повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми спостерігаємо, що (в ЄС. - ред.) дедалі більше набирає обертів думка про зменшення залежності від Китаю… У тому чи іншому вигляді ця залежність буде зменшуватися, і мені здається, що тут для України якраз відкривається гарний шанс (на зближення з ЄС - ред.), оскільки культурно і географічно Україна розташована в Європі», - сказав Теперик.

Він додав, що для цього Україні потрібно продовжити і завершити вже розпочаті реформи і вбудуватися в нові моделі співпраці з ЄС, оскільки в Європі також будуть переосмислюватися певні економічні моменти.

Читайте також: В Естонії оприлюднили повний список викритих російських шпигунів

«Тому для України є шанс, але це не скасовує необхідності виконати "домашню роботу". Як ми знаємо, бюрократи в Європейській комісії поки що не скасовували тих показників, на підставі яких вони оцінюють успішність реформ в Україні. Я не думаю, що нинішня криза їх скасує. Тож треба виконати свою "домашню роботу" і бути готовими включитися в нові формати», - зазначив виконавчий директор Міжнародного центру оборони й безпеки.

На його думку, може йтися про поглиблення співпраці України і ЄС в рамках Ініціативи трьох морів у безпековому плані, а також про посилення транспортних і логістичних коридорів у цьому трикутнику та економічну співпрацю.

Ініціатива трьох морів (ІТМ) або Тримор'я — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного та Адріатичного морів. Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів.