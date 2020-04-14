У двох фракціях заявляють, що позачергової Ради 15 квітня не буде

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради, заплановане на 15 квітня, не відбудеться.

Про це повідомив заступник голови депутатської фракції політичної партії "Голос" Ярослав Железняк на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра (15 квітня – ред.) засідання парламенту не буде – ані по змінах до Регламенту, ані по "банківському" закону. Чекаємо інформацію про наступну дату", – зазначив політик.

Водночас інформацію про те, що позачергове засідання ВР, заплановане на 15 квітня, не відбудеться, поширила на своїй сторінці в соцмережі й співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

При цьому власні джерела Укрінформу в парламенті інформують, що позачергове засідання може відбутися у четвер, 16 квітня, але офіційної інформації про його скликання поки немає.

Тим часом кореспондент агентства чекає на коментар від представників фракції "Слуга народу".

Як повідомляв Укрінформ, голова підкомітету з питань міжнародного партнерства та співробітництва щодо реалізації антикорупційної політики у фінансовій, агропромисловій і енергетичній сферах Комітету ВР з питань антикорупційної політики Іван Шинкаренко (фракція "Слуга народу") в ефірі одного з телеканалів повідомив, що наступне позачергове засідання Ради може відбутися 15 квітня.