“Голос” закликає призначити керівників Міненерго та ЧАЕС

Партія «Голос» закликає владу призначити керівників Міністерства енергетики та охорони навколишнього середовища, Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС», Державного агентства України з управління зоною відчуження та Київської обласної державної адміністрації, які контролювали би гасіння пожежі в Чорнобильській зоні.

Про це йдеться у заяві політсили.

«Міністерство енергетики та охорони навколишнього середовища, Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС», Державне агентство України з управління зоною відчуження, Київська обласна адміністрація – всі ці органи влади досі не мають керівників, їх очолюють тимчасові виконувачі обов'язків», – наголошується в заяві.

У партії зауважують, що пожежа у Чорнобильській зоні триває вже 10 днів, що викликає хвилювання "і в українських громадян, і в міжнародних партнерів".

Раніше стало відомо, що уряд призначив Сергія Калашника головою Державного агентства України з управління зоною відчуження терміном на 5 років.

Як повідомлялося, 4 квітня до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Згодом поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

З 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.