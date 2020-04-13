Голосування за зміни до бюджету підтвердило, що більшість у Раді є - Разумков

Голова ВР Дмитро Разумков вважає, що результати голосування за зміни до Держбюджету на 2020 рік засвідчили існування більшості попри прогнози щодо розколу у фракції "Слуга народу".

Про це він заявив під час програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити про те, що щось зламалось, сьогодні голосування за бюджет тому було прямим підтвердженням: 226 голосів. І давайте не забувати, що два представники політичної партії "Слуга народу" є позафракційними і знаходяться в президії Верховної Ради... І, я думаю, що мені сьогодні точно можна сьогодні говорити про те, що більшість є, і я можу цю більшість показати навіть за кількістю депутатів, які входять до фракції "Слуга народу", - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" перший заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заперечив розкол усередині фракції, а також зауважив, що на сьогодні не планується виключення з неї тих депутатів, які часто з принципових питань голосують урозріз з думкою фракції.

Фото: ВР