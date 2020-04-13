Разумков назвав умову, за якої Рада може повернутися до звичного режиму

Верховна Рада зможе повернутися до звичайного режиму роботи за календарним планом третьої сесії у разі недостатності механізмів для ухвалення рішень завдяки проведенню позачергових засідань.

Про це сказав Голова ВР Дмитро Разумков у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми змінили наш графік: у нас більше комітетів, менше пленарних засідань. Саме тому ми йдемо за процедурою проведення позачергових пленарних засідань ВР. Щодо переходу в постійний режим пленарних засідань, тобто у звичайний режим, я думаю, що це на сьогодні не зовсім доцільно, адже ризики захворювання ще достатньо високі… Сьогоднішні можливості, які є (проведення позачергових пленарних засідань - ред.), дають нам реальні механізми приймати рішення. Якщо ми будемо бачити, що цього недостатньо, то я думаю, що ми перейдемо до звичайних пленарних засідань - і думаю, що колеги це підтримають", - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня народні депутати ухвалили зміни до постанови "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні".

Документ передбачає, що впродовж дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, Верховна Рада працює у режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (групах).

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України і продовжив до 24 квітня запроваджений 12 березня карантин з метою запобігання поширенню Covid-19.