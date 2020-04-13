Разумков назвав умову, за якої Рада може повернутися до звичного режиму

Разумков назвав умову, за якої Рада може повернутися до звичного режиму

Укрінформ
Верховна Рада зможе повернутися до звичайного режиму роботи за календарним планом третьої сесії у разі недостатності механізмів для ухвалення рішень завдяки проведенню позачергових засідань.

Про це сказав Голова ВР Дмитро Разумков у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми змінили наш графік: у нас більше комітетів, менше пленарних засідань. Саме тому ми йдемо за процедурою проведення позачергових пленарних засідань ВР. Щодо переходу в постійний режим пленарних засідань, тобто у звичайний режим, я думаю, що це на сьогодні не зовсім доцільно, адже ризики захворювання ще достатньо високі… Сьогоднішні можливості, які є (проведення позачергових пленарних засідань - ред.), дають нам реальні механізми приймати рішення. Якщо ми будемо бачити, що цього недостатньо, то я думаю, що ми перейдемо до звичайних пленарних засідань - і думаю, що колеги це підтримають", - зазначив Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня народні депутати ухвалили зміни до постанови "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні".

Документ передбачає, що впродовж дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, Верховна Рада працює у режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (групах).

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України і продовжив до 24 квітня запроваджений 12 березня карантин з метою запобігання поширенню Covid-19.

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