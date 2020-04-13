Кабмін спростував 12 міфів про зміни до бюджету

Уряд управлятиме фондом боротьби з коронавірусом COVID-19 за погодженням з комітетом Верховної Ради з питань бюджету, а не в ручному режимі.

Про це повідомляє Кабінет Міністрів у Facebook, де опубліковано інфографіку про 12 міфів щодо ухвалених змін до Держбюджету-2020.

"Управління фондом здійснюватиметься Кабміном за погодження із Комітетом ВР з питань бюджету. Видатки фонду будуть прозорими та спрямовуватись на виключний перелік заходів:зарплати медикам, допомога безробітним та пенсіонерам, закупівлі засобів захисту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зокрема оновлений Держбюджет дозволить оперативно почати додаткові закупівлі для лікарень.

Видатки держбюджету-2020 збільшені на 82,4 млрд грн (до 1,266 трлн грн). У ньому передбачили створення фонду боротьби з COVID-19 з фінансуванням 64,7 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня на позачерговому засіданні підтримала зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонується скоротити дохідну частину на 119,75 млрд грн, а видаткову - збільшити на 82,4 млрд грн.

Згідно з документом, дефіцит держбюджету пропонується збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скорочують на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшуються на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн).