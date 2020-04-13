Зеленський подякував спадкоємному принцу ОАЕ за допомогу в боротьбі з коронавірусом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом емірату Абу-Дабі ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном і подякував за гуманітарну допомогу для України.

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента.

Зазначається, що глава Української держави подякував еміратській стороні за гуманітарну допомогу – високоякісні засоби захисту для медичних працівників, а також за сприяння у поверненні тисяч українських громадян з ОАЕ та інших країн світу.

«Щиро дякую за гуманітарну допомогу українським медикам для боротьби з поширенням коронавірусу, яка врятує не одне людське життя. Об’єднані Арабські Емірати показують приклад ефективної боротьби з пандемією», – наголосив Зеленський. Також він запропонував активізувати спільні зусилля України та ОАЕ у боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби у світі.

Окремо співрозмовники обговорили перспективи торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, зокрема у сфері сільського господарства, розбудови дорожньої та медичної інфраструктури в Україні.

«Коронавірус не повинен зруйнувати міжнародну торгівлю та економічні зв’язки між країнами. Для України критично важлива розбудова інфраструктури – передусім сучасних лікарень та якісних доріг. Після коронавірусу життя продовжиться, і ми можемо планувати інвестиції вже зараз», – зазначив Президент України.

В Офісі Президента нагадують, що 10 квітня 2020 року до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув рейс еміратської авіакомпанії Etihad, яким було доправлено 11 тонн гуманітарної допомоги для України від ОАЕ та 113 українських громадян.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.