Карантин не є юридичною перешкодою для проведення виборів - голова ЦВК

Карантин не може бути юридичною підставою для скасування чергових місцевих виборів, обмеження виборчих прав може бути тільки у разі введення воєнного або надзвичайного стану.

Про це розповів голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег".

"У Конституції йдеться, що обмеження виборчих прав громадян можливе в умовах воєнного або надзвичайного стану. По суті, якщо виникне ситуація в країні, коли неможливо буде провести вибори, то це є підставою для введення надзвичайного стану", - сказав він.

Голова ЦВК нагадав, що карантинні заходи розпочалися під час наближення до завершення виборчого процесу у 179-му виборчому окрузі в Харківській області, де відбувалися проміжні вибори народного депутата 15 березня. Тоді, за його словам, ЦВК рекомендувала місцевим органам влади, виборчим комісіям організувати роботу для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

"Тоді також лунали заяви про необхідність перенесення виборів. Деякі члени комісії боялися виходити на роботу, можливо, знизилась явка на виборах. Але юридичних підстав зупиняти виборчий процес у ЦВК не було. Крім того, на той момент в Харківській області не було зафіксовано жодного випадку інфікування", - зазначив Діденко.

Водночас він проінформував, що у разі введення воєнного чи надзвичайного стану вибори відтерміновуються до закінчення терміну такого стану.

"Так, п’ятирічний термін повноважень органів місцевого самоврядування буде порушений, але це не означає, що якщо вибори не відбулися в термін, то наступного разу їх можна проводити лише через п’ять років. Вибори мають бути періодичні. Як тільки з’являється можливість, їх треба проводити", - пояснив голова ЦВК.

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Як відомо, відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів.