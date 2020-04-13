"Голос" вимагає ухвалення "банківського" закону не пізніше середи

Партія "Голос" вимагає не пізніше середи, 15 квітня, скликати ще одне позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Про це заявила голова партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик на брифінгу у Верховній Раді в понеділок, 13 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Партія "Голос" вимагає позачергового засідання Верховної Ради не пізніше, ніж у середу, на якому буде розглянуто і проголосовано законопроєкт про банки, який не дозволить повернути "ПриватБанк" його попередньому власнику і який не дозволить розкрадати нашу країну і надалі й забезпечить нам підтримку Міжнародного валютного фонду", - сказала Рудик.

Вона також назвала неправильним ухвалення змін до державного бюджету до прийняття "банківського" законопроєкту.

"Не можна голосувати державний бюджет до того, як буде проголосований законопроєкт про банки, який нам допоможе отримати допомогу від Міжнародного валютного фонду", - зазначила Рудик.

Політик також назвала зміни до державного бюджету, ухвалені на позачерговому засіданні 13 квітня, нереалістичними.

"І навіть тоді, коли у нас будуть гроші Міжнародного валютного фонду, все одно цей бюджет залишиться нереалістичним, його потрібно буде переробляти не пізніше, ніж за декілька місяців. Партія "Голос" вимагає спочатку закон про банки, а потім перегляд державного бюджету в більш реалістичний, який дійсно зможе допомогти нашим громадянам", - сказала депутатка.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

У понеділок, 13 квітня, Верховна Рада провела позачергове засідання, на якому ухвалила зміни до держбюджету-2020.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що цього тижня може відбутися ще одне позачергове засідання Верховної Ради, однак не для розгляду законопроєкту №2571-д, який передбачає гарантії неповернення націоналізованих банків ексвласникам. За його словами, "це фізично неможливо" з огляду на необхідність "зібрати" всі 16 тисяч правок до законопроєкту в одну таблицю та розглянути їх на засіданні профільного комітету.