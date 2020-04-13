"Євросолідарність" пропонує запровадити допомогу на харчування малозабезпеченим

Фракція партії "Європейська солідарність" пропонує запровадити в чотиримісячний термін бюджетну програму з надання малозабезпеченим родинам підтримки на харчування, а також відтермінувати виплати кредитів і податків для тих, хто зберіг робочі місця і продовжує виплачувати зарплату.

Про це з трибуни Верховної Ради 13 квітня заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, повідомляє пресслужба політсили.

"Ми пропонуємо запровадити в чотиримісячний термін бюджетну програму надання малозабезпеченим родинам підтримки на харчування – так звані фудстемпи. Слід відтермінувати виплати кредитів і податків для тих, хто зберіг робочі місця і продовжує виплачувати заробітну платню", – переконаний Порошенко.

Він нагадав, що волонтери і меценати взялися забезпечувати медиків захисними костюмами, масками. "Але вимагаємо і від держави нарешті застрахувати медперсонал. Як ми це зробили по відношенню до військових в 2014-му році. І аптеки хоча б масками забезпечте, які ви вивезли за кордон ще на початку коронавірусу", – закликав Порошенко.

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Він також закликав депутатів ухвалити в цілому закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (законопроєкт № 2571-д), який був ухвалений в першому читанні 30 березня та є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги.

"Вже цього тижня влада має обирати між Україною і Коломойським. Провести ще одне засідання, яке мало передувати розгляду бюджету. Врятувати країну від дефолту", – наголосив лідер "Європейської солідарності".

"Не можете самі – не гребуйте інтелектуальною допомогою від опозиції. Робіть щось, щоб 21 травня ваша річниця не виглядала як роковини", – закликав Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету-2020 за основу і в цілому. Згідно з документом, дефіцит держбюджету пропонується збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скорочують на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшуються на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн). У бюджеті також закладено фонд на боротьбу з COVID-19 в розмірі 64,9 млрд грн.

Станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали.