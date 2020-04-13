Разумков закрив позачергову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив позачергове засідання парламенту в понеділок, 13 квітня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим», – сказав спікер.

Під час позачергового засідання депутати ухвалили закони: «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік», «Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу).

Також ухвалено закон «Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)».

Крім того, народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №3132 «Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету».

Водночас у повторному розгляді було ухвалено закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з пропозиціями Президента України.

Окрім того, парламент відхилив 13 проєктів постанов щодо закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», що блокували його підписання.