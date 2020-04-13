Законопроєкт про “самоізоляцію” та “обсервацію” пройшов комітет ВР

Комітет з питань здоров’я нації, меддопомоги та медичного страхування рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №3320 «Про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

«Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді невідкладно включити зазначений законопроєкт до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як закон», – йдеться у повідомленні.

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Метою законопроєкту є правове врегулювання питань, пов’язаних з перебуванням громадян в самоізоляції, обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров’я в період здійснення заходів з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених у рішенні Кабінету міністрів про встановлення карантину, а також розширення повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у разі встановлення карантину на час його дії.

Зокрема, законопроєктом пропонується внести зміни та доповнення до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», якими:

- визначити поняття «самоізоляція», «обсервація», «обсерватор»;

- встановити, що підстави та порядок обов’язкової самоізоляції, обсервації та госпіталізації визначаються Кабінетом міністрів у рішенні про встановлення карантину;

- передбачити видачу та оплату лікарняних на період перебування осіб в самоізоляції, обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях);

- визначити умови виїзду громадян із зони карантину (після проведення медичного обстеження та отримання відповідної медичної довідки в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я).

Окрім того, законопроєктом пропонується надати право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у разі встановлення карантину на час його дії утворювати відповідно до потреби тимчасові заклади охорони здоров’я (спеціалізовані шпиталі) та обсерватори з метою додаткового забезпечення надання медичної допомоги населенню.

Запропоновані законопроєктом норми обмежені у часі та будуть діяти на період встановлення карантину (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його скасування.

На цей період законопроєктом також пропонується дозволити обробку персональних даних без згоди особи, виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів. Це стосується виключно даних про особу, яка захворіла на COVID-19. Законопроєктом передбачено, що протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину, такі дані підлягають знеособленню, а у разі неможливості знищенню.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3320 «Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» включено до порядку денного позачергового засідання парламенту 13 квітня.