США продовжують безпекову підтримку України попри коронавірус – посольство

Сполучені Штати Америки продовжують надавати Україні допомогу в оборонній сфері навіть під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомило у Twitter Посольство США в Україні.

"Навіть під час COVID19 надання нашої допомоги Україні у галузі безпеки триває постійно! Минулого тижня ми доставили додаткові транспортні засоби, які Збройні сили України зможуть використовувати у зоні проведення ООС" - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві наголосили, що Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет та територіальну цілісність України перед лицем російської агресії.

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Як повідомлялося, станом на ранок 13 квітня загальне число заражень коронавірусом у світі становить 1 853 517. Кількість смертей від цієї хвороби досягла 114 257. А число тих, хто вже вилікувалися – 423 729. У трійку найбільш вражених хворобою країн входять США (560 433 випадки), Іспанія (166 831 випадок), та Італія (156 363 випадки).

В Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.