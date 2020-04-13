У народного депутата Вельможного - пневмонія

У члена депутатської групи "Довіра" у Верховній Раді Сергія Вельможного діагностували двосторонню пневмонію.

Про це сам Вельможний повідомив у Facebook.

"На жаль, мої друзі, це сталося. Пройшов комп'ютерну томографію легенів. Результат - двостороння пневмонія...", - написав депутат.

Як повідомлялося, 22 березня депутат Вельможний заявив, що разом із сином потрапив до лікарні з симптомами, схожими на COVID-19, але перший тест на коронавірус показав негативний результат.

Через декілька днів Вельможний повідомив, що у сина підтвердили коронавірус, а в нього три тести показали негативний результат, але він усе ще перебуває під підозрою через високу температуру.