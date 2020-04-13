У правовому комітеті Ради хочуть окреме засідання для «банківського» законопроєкту – депутат

Частина членів Комітету Верховної Ради з питань правової політики намагається ініціювати окреме його засідання для розгляду «банківського» законопроєкту.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція «Голос») на своїй сторінці у Facebook.

«Поки у нас у фінансовому Комітеті йде підготовка таблиці (з поправками до законопроєкту – ред.) і фінальної битви, колеги повідомляють, що й у Комітеті правової політики деякі члени ("випадково" ще і автори рекордної кількості правок) намагаються ініціювати окреме засідання свого Комітету щодо закону про банки. Поки невідома мета: можливо, хочуть підтримати закон, а можливо, заяву а-ля "про суверенний захист суверена від іноземців". Але така несподівана увага окремих членів правового комітету ще і до другого читання викликає здивування», - зазначив Железняк.

Водночас він додав, що за його інформацією, засідання Комітету з питань правової політики перенесли на 22 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

10 квітня заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк після наради керівництва парламенту з головами депутатських фракцій, участь у якій брали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко, заявив, що фракція «Слуга народу» та Президент України Володимир Зеленський поки не планують включати до порядку денного позачергового засідання Ради 13 квітня розгляд у другому читанні законопроєкту №2571-д.