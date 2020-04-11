Порошенко пропонує закласти в бюджет страхування медиків

Такі пропозиції щодо соціальної підтримки українців під час епідемії внесені на розгляд бюджетного комітету парламенту, повідомляє сайт «Євросолідарності».

На думку Порошенка, щотижневі виплати малозабезпеченим громадянам мають тривати протягом як мінімум 4 місяців. В Україні налічується більше 300 тисяч таких родин, додали у «Євросолідарності», загальна сума фінансування такої програми - трохи більше 2 мільярдів гривень.

Для підтримки малого, середнього та великого бізнесу, який втрачає доходи від запровадження карантинних заходів, Порошенко пропонує уряду запровадити механізм компенсації відсотків за кредитами, строк сплати яких припадав на період, що закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія карантину.

Крім того, Порошенко вніс пропозицію запровадити страхування медичних працівників на випадок інфікування коронавірусом. Сума страхових виплат на думку Порошенка має бути співвідносна з виплатами військовим на передовій.

У разі інфікування працівника – у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму (210 200 грн). У разі смерті – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму (1 576 500 грн). Порошенко пропонує також забезпечити страхові виплати і тим медикам, які захворіли до ухвалення відповідного рішення.

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У політсилі додали, що на 11 квітня в Україні зафіксовано 390 випадків COVID-19 у медичних працівників.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 79 осіб одужали, померли 73.

Фото: сайт «Євросолідарності»