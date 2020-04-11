Венедіктова до кінця місяця заслухає звіти про роботу всіх регіональних прокуратур

До кінця місяця генеральний прокурор Ірина Венедіктова заслухає звіти про результати роботи всіх регіональних прокуратур.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розпочала зустрічі з керівництвом регіональних прокуратур для вивчення результатів їх роботи щодо виконання покладених функцій та впливу на забезпечення законності в І кварталі 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кожен обласний прокурор звітує про координацію протидії злочинності, зокрема, корупційним правопорушенням, а також про захист інтересів держави та відшкодування збитків, завданих неправомірними діями.

Заслуховує генеральний прокурор також стан розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень у кожному регіоні.

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"Офіс генерального прокурора планує ґрунтовно проаналізувати ефективність діяльності всіх прокуратур, наявні позитивні і негативні тенденції та визначити проблеми в організації роботи підрозділів на місцях і шляхи їх вирішення. Також під час таких звітних нарад будуть розглянуті питання, які набули суспільного резонансу та перебувають під пильною увагою громадськості", - наголосили у відомстві.