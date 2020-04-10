СБУ допитала депутата Лероса - адвокат

У Службі безпеки України відбувся допит народного депутата Гео Лероса.

Про це у Facebook написав його адвокат Масі Найєм.

"Допит народного депутата Гео Лероса в СБУ відбувся. На всі питання слідчого Гео надав відповіді", - написав юрист.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція партії "Слуга народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

У САП повідомили, що було відкрито кримінальне провадження за зверненням Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

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ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Також СБУ об'єднала два кримінальні провадення відносно нарепа Гео Лероса в одну справу.

Зокрема, його адвокат Масі Найєм повідомив, що у понеділок нардеп був на допиті у СБУ у рамках слідства у справі, порушеній за ч. 2 ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Під час допиту йому повідомили, що цю справу об'єднали із кримінальним провадженням, порушеним за ст. 190 ККУ (шахрайство).