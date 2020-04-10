СБУ допитала депутата Лероса - адвокат
Про це у Facebook написав його адвокат Масі Найєм.
"Допит народного депутата Гео Лероса в СБУ відбувся. На всі питання слідчого Гео надав відповіді", - написав юрист.
Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція партії "Слуга народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.
У САП повідомили, що було відкрито кримінальне провадження за зверненням Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.
ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.
Також СБУ об'єднала два кримінальні провадення відносно нарепа Гео Лероса в одну справу.
Зокрема, його адвокат Масі Найєм повідомив, що у понеділок нардеп був на допиті у СБУ у рамках слідства у справі, порушеній за ч. 2 ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).
Під час допиту йому повідомили, що цю справу об'єднали із кримінальним провадженням, порушеним за ст. 190 ККУ (шахрайство).