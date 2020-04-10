Підозра Тетяні Чорновол: обурення від Сенцова – до Авакова

10 квітня Тетяні Чорновол слідчі ДБР - після обшуку в помешканні (в присутності дітей але без участі адвоката) - вручили підозру. Що це означає?

Найтяжча з інкримінованих статей (а їх там декілька) – 115-та – «умисне вбивство», але справа не лише в її тяжкості. За свідченням одного з наших експертів (воно нижче) ця стаття виводить всю цю процедуру з під дії закону, який звільняє учасників Майдану від відповідальності за дії, вчинені в той час: 115-та стаття до переліку не входить. Тобто обдумувалося це все ретельно.

Що це означає? Країна уже три тижні в картині, а суспільство – у хронічному стресі. Навіщо для такої операції було обрано саме цей час? Адже протягом лічених годин інформація про обшук та підозру Чорновол - розбурхала Україну, додавши суспільній атмосфері ще більше негативу – образи і обурення. На захист Тетяни Чорновол – чесної журналістики, принципової депутатки ВР 8-го скликання, ініціаторки конфіскації «мільярдів Януковича», вдови героя АТО, яка ледве вижила після страшних побоїв, отриманих пвд час Майдану від тітушок Януковича - виступили не те що різні, а принципово різні люди. Від путінського політв’язня, режисера Олега Сенцова – до беззмінного глави МВС Арсена Авакова.

А тепер – дещо докладніше. Щоби об’єктивно писати про це, не можна не пригадати той день, 18 лютого 2014 року. Це тоді спецназом СБУ було підпалено Будинок профспілок – штаб Революції Гідності. В той день загинуло 28 майданівців. От що сьогодні згадував у своєму блозі Олександр Турчинов, людина, яка кілька місяців після Майдану виконувала обов'язки президента України: «Влада, що збожеволіла, намагалася втопити в крові Революцію Гідності. Патріотів убивали на Інститутській, добивали поранених металевими прутами в Маріїнському парку. Ввечері проти неозброєних захисників Майдану кинули всіх зібраних в Києві силовиків, оголосивши для прикриття вбивств так звану антитерористичну операцію».

То була справжня війна на кількох центальних вулицях столиці. І це була – так, відповідь повсталого народу на сваволю влади, яка розв'язала бійню, заперечуючи право народу сказати «ні» злочинному курсу Януковича.

Офіс Партії регіонів на вулиці Липській, 10 у Києві (18 лютого 2014 року)

А от як фіксували події того дня на вул. Липській і навколо неї журналісти інформагентства "УНІАН":

11:40, 18 лютого 2014

…Офіс ПР штурмують Розбито декілька вікон у штабі партії. Інформації про постраждалих не надходило. (Детальніше - ТУТ)

12:10, 18 лютого 2014

Протестувальники захопили офіс Партії регіонів на вулиці Липській у Києві. (…) Співробітники офісу встигли залишити будівлю до того, як туди увійшли мітингувальники (…). (Детальніше - ТУТ)

12:43, 18 лютого 2014

…з боку Липської підійшли співробітники спецпідрозділу «Беркут», які відтіснили мітингувальників, які раніше захопили офіс Партії регіонів. (...) «Українська правда» повідомляє, що станом на 12:21 «Беркут» з боку вулиці Пилипа Орлика пішов у наступ. У перший лавах «Беркута» - силовики з гвинтівками з гумовими кулями. За ними йдуть «титушки» із залізними трубами. Беркут жене людей, декого захоплює. (Детальніше - ТУТ)

14:14, 18 лютого 2014

"Беркут" і титушки відбили палаючий офіс Партії регіонів. (…)

"Печерські бабусі" - група підтримки мітингувальників - безстрашно кидаються на титушок і "Беркут". (Детальніше - ТУТ)

14:36, 18 лютого 2014

… на вулиці Інститутській мітингувальники масово розбирають тротуарну плитку, і конвеєром з рук в руки передають її на передову, де нею закидають міліціонерів. (Детальніше - ТУТ)

16:00, 18 лютого 2014

“Беркут” пішов у наступ на мітингувальників на вулиці Липській у Києві. Як передає кореспондент УНІАН, спецпризначенці під час наступу застосовують гумові кулі. Люди змушені відступати. «Беркут» продовжує їх переслідувати, активно ведучи стрільбу. (Детальніше - ТУТ)

16:52, 18 лютого 2014

Народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов заявляє про вбивство двох співробітників центрального офісу партії, який сьогодні захопили учасники акції протесту. (…) «…одного забили до смерті, коли він вийшов на переговори, щоб жінок відпустили». Водночас він не уточнив, де був спалений працівник офісу ПР. (Детальніше - ТУТ)

Коментар з 2020-го: насправді, тоді загинув один співробітник офісу ПР , а «полонені жінки», чоловік, якого «забили до смерті» - 100% вигадка Царьова.

…Якщо Тетяні Чорновол пред'явлено підозру по статті «умисне вбивство», то наскільки в той день можна було говорити про якусь «умисність»? Але справа не лише у цьому.

От що в розмові з журналістом Юрієм Бутусовим сказав Сергій Горбатюк, экс-начальник спеціального управлення з розслідування злочинів, скоєних в ході Революції Гідності :

«Епізод загибелі працівника Офісу Партії регіонів Захарова розслідувався нашим підрозділом, проведені необхідні експертизи. Під час виникнення пожежі у будівлі офісу, його працівник Захаров мав можливість покинути будинок, перешкод для цього не було. Але він почав збирати носії записів камер спостереження (самостійно чи за чиєюсь вказівкою), щоб їх забрати.

Він загинув від отруєння димом від пожежі. Ще 18 лютого, коли його тіло було обстежено (при міністрі МВС Захарченко), не було встановлено ознак насильницької смерті. Причини загибелі підтверджені матеріалами справи і в цьому немає сумнівів».

І далі: «Звинувачення ж на адресу Тетяни Чорновол у навмисному вбивстві - безпідставні та не грунтуються на матеріалах провадження. Це їм протирічить. Більше того, підозру висунув не той підрозділ ДБР, який займається справами Майдану, а інше управління, що не займалося і не займається розслідуванням тих подій у сукупності.».

А от як на питання Укрінформу - що це означає та чим імовірно закінчиться? – відповідають наші експерти:

Борис Бабін, юрист, науковий консультант адвокатського об’єднання “Barristers”:

Борис Бабін

«Наслідки за будь-яких обставин будуть нікчемними, цей захід мав суто медійно-політичне, а не процесуальне значення»

- Чому дії слідства у цій справі слід вважати цілком неправомірними? По-перше зрозуміло та очевидно, що фабула справи за будь-яких обставин виключає умисне вбивство. Але, скажімо, підозра у вбивстві за необережністю, як нетяжкому злочині, не надала б можливості влаштовувати «маски-шоу» та відповідний піар новітніх «борців з майдаунами». А інші склади злочинів, які бурхлива фантазія нашої пані Генпрокурора могла б вкласти у підозру Тетяні Чорновол, покриваються законом 2014 року № 743-VII про амністію учасників Майдану. Так, пані Венедіктова готується цей закон всупереч принципам кримінального права, Конституції та Конвенції 1950 р. скасувати, але піар потрібний вже сьогодні, а голосування буде після карантину.

Додам, що обшук у пані Чорновол провели без участі адвоката, попри його завчасно подане клопотання. Тому його процесуальні наслідки будуть за будь-яких обставин нікчемними, і цей захід мав суто медійно-політичне, а не процесуальне значення. Отже, нашим "контрреволюціонерам" катастрофічно не вистачає юридичної грамотності. Чомусь мене це не дуже засмучує.

Юрій Радзієвський, адвокат, керівний партнер АО «Радзієвський і Яровий»:

Юрій Радзієвський

«Що це все означає не по суті, а «мовою параграфів»

- Кримінальне провадження № 62020000000000299 було розпочате 25.03.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 294 (Масові заворушення, що спричинили тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування), ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 170 (Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

1. Варто нагадати, що кримінальні правопорушення передбаченні ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 146, ст. 170 КК України, за умови, що вони були вчиненні у період часу з 21.11.2013 по 28.02.2014 учасниками масових акцій протесту, не можуть розслідуватись в межах кримінального провадження, а всі розпочаті за такими фактами кримінальні провадження підлягають безумовному закриттю на підставі ст. 1 Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України».

Разом з тим, факт учинення учасниками масових акцій протесту злочину, передбаченого ст. 115 КК України (Умисне вбивство) в період часу з 21.11.2013 по 28.02.2014 не звільняє таких осіб від кримінальної відповідальності.

2. Щодо можливого постановлення ухвали про обшук слідчим суддею Печерського районного суду з порушенням територіальної підсудності та незаконності обшуку варто зазначити, що Територіальне управління ДБР, розташоване у місті Києві, фактично знаходиться та зареєстроване за адресою: м. Київ, Печерський район, бульв. Лесі Українки, будинок 26, що свідчить про дотримання правил територіальної підсудності при постановленні ухвали про обшук.

3. Суперечливою видається інформація про вручення Тетяні Чорновол повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 КК України, тобто за зміненою кваліфікацією. Замість умисного вбивства без обтяжуючих обставин (від 7 до 15 років тюрми), тепер розслідують умисне вбивство з кваліфікуючими (обтяжуючими) обставинами (від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі).

4. Щодо факту повідомлення особі про підозру слід зазначити про те, що ця процесуальна дія відбувається за рішенням прокурора після здійснення ним оцінки обсягу зібраних доказів у кримінальному провадженні. Без детального вивчення усього обсягу зібраних доказів неможливо зробити висновок про обґрунтованість повідомлення про підозру Чорновол.

5. Надалі у слідчого та прокурора виникає право на звернення до суду із клопотання про обрання запобіжного заходу. Оскільки злочин, який інкримінується Чорновол, є особливо тяжкими, швидше за все слідчий та прокурор будуть клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

7. Крім того, у слідчого та прокурора виникає право на звернення до суду із клопотанням про арешт майна особи з метою забезпечення конфіскації майна, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Дмитро Сінченко, політолог, активіст Руху опору капітуляції (РОК):

Дмитро Сінченко

«Ця підозра - цілком логічний крок в рамках реваншу проросійських сил в Україні»

- Передусім варто нагадати, що по завершенню Революції Гідності парламент прийняв окремий закон "про амністію майданівців", яким заборонив переслідування учасників революції - активістів Майдану. Ми по різному можемо ставитись до самої Тетяни Чорновол, але те, що вона цілком підпадає під визначення даного закону - безперечний факт. І звісно, ця підозра - цілком логічний і очікуваний крок, який відбувається в рамках реваншу проросійських сил в Україні. В цьому ж контексті варто сприймати і переслідування ветеранів, волонтерів, активістів, зокрема Стерненка, Антоненка, Кузьменко, Дугарь і інших.

Які можуть бути наслідки? Якщо подібні тенденції збережуться, і ми найближчим часом не побачимо відставок, і якщо нинішній проросійський курс не зміниться - варто очікувати масових протестів.

Віталій Гайдукевич, журналіст:

Віталій Гайдукевич

«Надійшла вказівка знищити усі здобутки Революції Гідності»

- А що тут коментувати? Державне Бюро Репресій (ДБР) є реалізатором реваншу проросійських сил. Система відпрацьовує команду "фас". Їх задача знищити усі здобутки Революції Гідності і людей, які були її яскравим уособленням. Репресії щодо Тетяни лише частина злочинних процесів, які відбуваються за вказівкою.

Ярослав Божко, політолог, глава Центру політичних студій «Доктрина»:

Ярослав Божко

«Портнов домагається публічної ревізії Майдану, перегляду правових підходів до нього і визнання майданівців злочинцями»

- Справа ДБР щодо Чорновол це наслідок того, що там працюють люди пов'язані з Андрієм Портновим. Вони отримують від нього вказівки і відкривають справи по його заявах. Сама діяльність Портнова спрямована на дискредитацію ряду політиків, передусім тих, хто пов'язаний з Майданом, тому безпосередньо він готує схожі випади у бік Порошенка, Парубія, Пашинського, і, можливо, навіть чинного міністра Авакова. Портнов домагається публічної ревізії Майдану, перегляду правових підходів до нього і визнання майданівців злочинцями. Портнов безпосередньо займається в тому числі і тим, аби повернути в Україну політиків з найближчого оточення Януковича: перегляд наслідків Майдану і переслідування його учасників це безпосередня його, Портнова, участь у процесах, що йдуть у правоохоронних органах України.

Валерій Клочок, політолог:

Валерій Клочок

«Справа Тетяни Чорновол - це політична боротьба»

- Обшук у Тетяни Чорновол – це схоже на інструмент в політичному протистоянні влади та опозиції. Його актуальність формується порядком денним країни: це і діяльність парламенту, це і війна на сході країни, і різносторонній суспільний запит на сатисфакцію. І такий запит багато в чому сформований неодностайним сприйняттям подій на Майдані в 2013 році.

Відкриття кримінальних справ проти учасників Майдану та вже наявні судові рішення й справи, що досі провадяться проти Віктора Януковича і Ко можуть суттєво врівноважити ситуацію. В перспективі ми можемо побачити закриття усіх таких справ, досягнення компромісних рішень про мовчазне примирення сторін.

Що стосується конкретно справи Чорновол, то перспективи її доволі примарні. Епізод загибелі працівника Офісу Партії регіонів Захарова розслідувався спецпідрозділом ГПУ, про що вже повідомив колишній очільник цього підрозділу Горбатюк. І в разі необхідності сторона захисту легко доведе невинуватість підозрюваної.

Звісно, сторона обвинувачення й ті кого звинувачують наполягатимуть на своїй правоті. Для будь-якої влади важливо показати, що вона контролює процес, що верховенство права є пріоритетом її діяльності і таке інше. Опозиційні ж сили активно просуватимуть тезу про політичний тиск та переслідування. Відтак і справа Тетяни Чорновол мало чим буде відрізнятися від класичної політичної боротьби.

Мирослав Ліскович. Київ