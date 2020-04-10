"Євросолідарність" наполягає, щоб на позачерговій Раді розглянули "банківський" законопроєкт

Фракція "Європейська солідарність" наполягає, щоб у порядку денному позачергового засідання Верховної Ради був врахований законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Про це заявив лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко на брифінгу після наради голів парламентських фракцій і груп з керівництвом Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми з подивом побачили, що в порядку денному на понеділок, на 13 квітня, цього банківського закону немає, хоча комітет обіцяє завершити внесення всіх 16 із зайвим тисяч "поправкового спаму" в порівняльну таблицю вже сьогодні, вже через 4 години. І ми абсолютно не підтримуємо прискорення дати позачергового засідання без того, щоб до розгляду був готовий закон по банківській справі, який цементує позицію України щодо захисту національних інтересів нашої держави", - зазначив Порошенко.

Політик наголосив, що 131 мільярд зовнішніх запозичень України базуються виключно на кредитах міжнародних фінансових організацій, в першу чергу – МВФ.

"Європейська солідарність" була де-факто єдиною політичною силою, яка вимагала, щоб розгляду пропозицій по секвестру бюджету, який зробила влада, обов'язково передував розгляд банківського закону, який є в переліку питань щодо отримання Україною траншу МВФ і щодо захисту України від дефолту", - зазначив Порошенко.

Він додав, що Рада має вже наступного тижня, бажано в понеділок, ухвалити зазначений законопроєкт.

"І, враховуючи ті ризики, які є в зв'язку з проведенням позачергової сесії, ми вимагаємо, щоб на порядок денний виносилися лише питання, які матимуть безпосереднє відношення до протидії коронавірусу", - сказав Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

10 квітня заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк після наради керівництва парламенту з головами депутатських фракцій, участь у якій брали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко, заявив, що фракція «Слуга народу» та Президент України Володимир Зеленський поки не планують включати до порядку денного позачергового засідання Ради 13 квітня розгляд у другому читанні законопроєкту №2571-д.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в п'ятницю 10 квітня зазначив, що поки не може сказати, коли розпочнеться розгляд законопроєкту, бо на сьогодні ще не сформована таблиця поправок.