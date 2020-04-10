Очільниця посольства США і глава МЗС України обговорили співпрацю між країнами

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили весь спектр співпраці між країнами, у тому числі в боротьбі з COVID-19.

Про це посольство США в Україні повідомило у Facebook.

«Після нещодавньої телефонної розмови між Президентом Зеленським та Держсекретарем Помпео, тимчасова повірена у справах США Квін та міністр закордонних справ Кулеба обговорили увесь спектр нашої співпраці, включаючи те, як кошти, виділені США в якості допомоги, сприяють підтримці здоров'я українців», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Крістіна Квін привітала Дмитра Кулебу з призначенням на посаду міністра закордонних справ і наголосила на підтримці України з боку США, в тому числі в боротьбі з COVID-19.

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Квін також подякувала Кулебі за ефективну співпрацю МЗС України з Посольством США, в тому числі, у питаннях допомогти у поверненні додому громадян США.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine