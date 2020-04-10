Зеленський обговорив з президентом Південної Кореї гумдопомогу та безвіз

Президент Володимир Зеленський телефоном обговорив із Президентом Республіки Корея Мун Чже Іном питання глобальної і регіональної протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

«Вдячний Кореї за швидке виконання контракту з продажу 100 тисяч ПЛР-тестів. Їх уже використовують в українських лікарнях. Нам важлива ваша підтримка в цьому питанні», – зазначив Президент України.

Він подякував за оперативне реагування південнокорейських компаній у питаннях закупівлі медичного обладнання та засобів індивідуального захисту, необхідних Україні для боротьби з коронавірусом.

Зеленський високо оцінив досвід та ефективність заходів, яких вживає Республіка Корея задля стримування пандемії.

Глави держав також обговорили надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді медичного обладнання.

Водночас, окрему увагу співрозмовники приділили питанням розвитку торгівельно-економічної взаємодії, а також висловили задоволення зростанням товарообігу між країнами попри негативні наслідки пандемії для світової економіки.

«COVID-19 не має знищити систему міжнародної торгівлі та економічні зв’язки, що існують. Україна – надійний партнер. Сподіваюся на подальший розвиток економічних зв’язків та залучення інвестицій південнокорейських компаній», – сказав Зеленський.

Співрозмовники відзначили успішний досвід реалізації корейських інвестиційних проєктів в Україні, зокрема в агропромисловій сфері.

Під час розмови також обговорювалися питання запровадження взаємного безвізового режиму між країнами, що сприятиме розвитку міжлюдських контактів.

Глави держав домовилися активізувати політичний діалог та здійснити обмін візитами після завершення пандемії.