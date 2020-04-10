Прем’єр та міністр фінансів беруть участь у нараді лідерів фракцій ВР

Керівництво Верховної Ради 10 квітня проводить нараду з лідерами депутатських фракцій, у якій беруть участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко.

Про це повідомив заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк у Facebook.

«Розпочалось засідання голів фракцій та груп з керівництвом парламенту. Поки обговорюємо питання бюджету. Крім керівництва фракцій і парламенту, голів профільних комітетів, присутні Прем’єр-міністр та міністр фінансів», – написав депутат.

Водночас, як повідомив журналістам прессекретар партії «Голос» Ярема Дух, під час цієї наради заплановане обговорення порядку денного позачергового засідання ВР, що має відбутися 13 квітня.

«Фракція "Голосу" наполягатиме, щоб на позачерговому засіданні обов'язково розглянули "банківський" закон», – додав Дух.