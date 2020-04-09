Україна не веде прямих переговорів з окупаційною владою на Донбасі – Кулеба

Попри намагання Росії нав'язати Україні прямий діалог з представниками так званих "ЛДНР" та спроб Москви виступити в ролі посередника, офіційний Київ не підтримує такого формату й наголошує, що Росія є стороною конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час прямого включення в четвер, організованого Atlantic Council, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Росія закликає Україну увійти в прямий діалог з так званими Донецькою і Луганською народними республіками, як вона це робила у 2014 році. Зі свого боку, ми не встановлюємо прямого діалогу з вищезгаданими утвореннями", - підкреслив міністр.

Він зауважив, що Тристороння контактна група тому і називається тристоронньою, оскільки до її складу входять Україна, Росія і ОБСЄ.

"І звичайно, ми розглядаємо Росію як сторону конфлікту, а не як посередника, координатора чи в будь-якій іншій якості", - наголосив глава українського МЗС.

Водночас, у відповідь на запитання ведучої, що змінилося в політиці урегулювання за останній час, Кулеба зазначив, що не спостерігає будь-яких особливих змін у політиці України відносно Росії та навпаки.

"Ми обговорюємо ті самі речі, що були предметом розмови у 2014 році. На мою думку, основні наративи досі зберігаються", - зазначив він.

У цьому контексті він повідомив, що одним із основних, принаймні для української сторони, наразі залишається питання звільнення українських заручників у форматі обміну полоненими.

Як повідомляв Укрінформ, 6-8 квітня відбулися чергові зустрічі Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференцій, під час яких сторони досягли принципової домовленості про наступний етап обміну утримуваними особами найближчим часом.