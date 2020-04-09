Україна не веде прямих переговорів з окупаційною владою на Донбасі – Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час прямого включення в четвер, організованого Atlantic Council, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Росія закликає Україну увійти в прямий діалог з так званими Донецькою і Луганською народними республіками, як вона це робила у 2014 році. Зі свого боку, ми не встановлюємо прямого діалогу з вищезгаданими утвореннями", - підкреслив міністр.
Він зауважив, що Тристороння контактна група тому і називається тристоронньою, оскільки до її складу входять Україна, Росія і ОБСЄ.
"І звичайно, ми розглядаємо Росію як сторону конфлікту, а не як посередника, координатора чи в будь-якій іншій якості", - наголосив глава українського МЗС.
Водночас, у відповідь на запитання ведучої, що змінилося в політиці урегулювання за останній час, Кулеба зазначив, що не спостерігає будь-яких особливих змін у політиці України відносно Росії та навпаки.
"Ми обговорюємо ті самі речі, що були предметом розмови у 2014 році. На мою думку, основні наративи досі зберігаються", - зазначив він.
У цьому контексті він повідомив, що одним із основних, принаймні для української сторони, наразі залишається питання звільнення українських заручників у форматі обміну полоненими.
Як повідомляв Укрінформ, 6-8 квітня відбулися чергові зустрічі Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференцій, під час яких сторони досягли принципової домовленості про наступний етап обміну утримуваними особами найближчим часом.