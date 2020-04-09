В'ятрович каже, що уряд не відмовився від скорочення видатків на культуру

В оновленому варіанті проєкту змін до держбюджету щодо більшості програм у сфері освіти, науки, культури й нацпам'яті не відбулося жодного прогресу, їх фінансування скорочуєтья в рази або й повністю.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Європеська солідарність" Володимир В'ятрович у Facebook.

"У новому варіанті змін до бюджету урядовці дещо зменшили скорочення видатків на Український фонд культури і Український інститут книги (хоча все одно скорочують ці важливі культурні програми в півтора рази). Але по більшості інших програм у галузі освіти, культури, науки, політики пам’яті – жодного прогресу. Їх фінансування скорочується в рази, а то й на всі 100%", - написав парламентарій.

За його словами, економія за рахунок урізання фінансування освітніх, культурних та наукових програм становить 2,87 млрд. гривень.

"Більше половини цієї суми – субвенція на доплати шкільним учителям! Нищення решти програм у сумі дає 1,26 млрд", - пояснив В'ятрович.

Водночас він опублікував таблицю, де, за його даними, залишаються "недоторкані" статті бюджету, які отримують або символічні скорочення (апарат Державного управління справами, секретаріат Кабміну, Офіс Генпрокурора) або ж навпаки - збільшення видатків, як МВС.

"Скорочення бюджету МВС усього на 1,3% дозволило б узагалі не чіпати ні копійки з 1,26 мільярдів усіх наведених гуманітарних програм! Або ще простіше. Загальні скорочення по всіх статтях бюджету в цій таблиці – менше 3 мільярдів. Уряд міг би отримати ту саму суму, рівномірно скоротивши всі ці статті лише на 3%!", - переконаний народний депутат.

Як повідомлялося, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що оновлені зміни до державного бюджету, підготовлені до розгляду Верховною Радою, передбачають більші видатки на сферу культури, ніж попередня редакція.