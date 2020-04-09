Глава МЗС Швеції підтвердила незмінність позиції щодо санкцій проти Росії
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Зазначається, що Дмитро Кулеба поінформував шведську колегу про розвиток переговорів у форматі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та у Нормандському форматі.
«Анн Лінде підтвердила незмінність позиції Швеції щодо необхідності збереження санкційного тиску на Росію до повного виконання Москвою своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями та деокупації АР Крим», - йдеться у повідомленні.
Міністри домовились підтримувати тісну співпрацю з цих питань під час шведського головування в ОБСЄ у 2021 році та провести з цією метою консультації між МЗС обох держав у поточному році.
Глави МЗС також обговорили заходи з протидії поширенню COVID-19. Кулеба заручився підтримкою шведської сторони щодо незастосування до громадян України на території Швеції санкцій за порушення візового режиму через карантинні заходи.
Очільники зовнішньополітичних відомств обмінялися думками щодо поглиблення співпраці в енергетичній та правоохоронній сферах.