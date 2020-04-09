Глава МЗС Швеції підтвердила незмінність позиції щодо санкцій проти Росії

Глава МЗС Швеції підтвердила незмінність позиції щодо санкцій проти Росії

Укрінформ
Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде під час телефонної розмови з главою МЗС України Дмитром Кулебою підтвердила незмінність позиції щодо міжнародних санкцій проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що Дмитро Кулеба поінформував шведську колегу про розвиток переговорів у форматі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та у Нормандському форматі.

«Анн Лінде підтвердила незмінність позиції Швеції щодо необхідності збереження санкційного тиску на Росію до повного виконання Москвою своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями та деокупації АР Крим», - йдеться у повідомленні.

Міністри домовились підтримувати тісну співпрацю з цих питань під час шведського головування в ОБСЄ у 2021 році та провести з цією метою консультації між МЗС обох держав у поточному році.

Читайте також: Мобільні оператори долучились до програми допомоги українцям за кордоном «Захист»

Глави МЗС також обговорили заходи з протидії поширенню COVID-19. Кулеба заручився підтримкою шведської сторони щодо незастосування до громадян України на території Швеції санкцій за порушення візового режиму через карантинні заходи.

Очільники зовнішньополітичних відомств обмінялися думками щодо поглиблення співпраці в енергетичній та правоохоронній сферах.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-