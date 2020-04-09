Справи проти РФ у міжнародних судах: Мін’юст і Офіс Генпрокурора підписали меморандум

Заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина та заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов підписали Меморандум про співробітництво для притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності за порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в Криму.

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції.

Як зазначається, метою меморандуму є посилення співпраці між двома органами для притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності за порушення прав людини та норм міжнародного гуманітарного права внаслідок збройної агресії.

Основний акцент в активізації спільної роботи буде зроблено на формуванні доказової бази та наданні інформаційно-правової підтримки у ході представництва інтересів України у міжнародних судових органах, зокрема Європейського суду з прав людини.

Ліщина відзначив важливість співпраці Міністерства юстиції та Офісу Генерального прокурора у процесі притягнення до відповідальності РФ у ЄСПЛ.

«Протягом декількох років органи прокуратури залишалися нашим надійним партнером і ми очікуємо, що запроваджені ініціативи дозволять цій співпраці перейти на якісно новий рівень», - зазначив Ліщина.

Зі свого боку Мамедов наголосив, що Офіс генерального прокурора веде роботу на напрямі кримінального переслідування представників держави-агресора за порушення норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

«Вже пів року в Офісі працює Департамент щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, який координує роботу правоохоронних органів з розслідування такої категорії злочинів, співпрацює з Міжнародним кримінальним судом і надає факти контролю РФ як над територією, так і над діючими там незаконними збройними формуваннями та окупаційними адміністраціями. Тільки за час роботи Департаменту направлено два масштабних інформаційних повідомлення щодо злочинів РФ», - зазначив Мамедов.

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У Мін’юсті нагадують, що наразі у провадженні ЄСПЛ знаходяться 5 міждержавних справ України проти Росії. Протягом 6 років збройної агресії органи прокуратури передали Уповноваженому у справах ЄСПЛ 17 томів матеріалів. Ці документи склали основу доказової бази, що використовується Україною під час підтримання у ЄСПЛ заяв проти РФ.

Також повідомляється, що цього року Департамент направив інформацію щодо виявлення російського озброєння на території Луганської області та катування і вбивств цивільного населення в Донецькій області.