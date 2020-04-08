Пентагон запевнив Україну в підтримці

Сполучені Штати підтримують Україну в її зусиллях зміцнити систему безпеки й оборони на тлі російської агресії та виступають за посилення ролі в цьому процесі європейських союзників.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону за результатами розмови міністрів оборони США й України, що відбулася в середу.

"Марк Еспер привітав міністра Тарана з його недавнім призначенням на посаду міністра оборони й наголосив на підтримці з боку США в процесі посилення можливостей українських сил для більш ефективної оборони проти російської агресії", - підкреслили в Пентагоні.

При цьому зазначається, що розмова була націлена на "зміцнення стратегічного партнерства між США й Україною, а також обміну поглядами щодо кризи в період пандемії COVID-19".

Міністр оборони США, крім того, наголосив на необхідності європейських союзників "зміцнити їхню підтримку в питаннях безпеки України".

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Водночас, в Пентагоні повідомили, що міністр оборони України Андрій Таран, зі свого боку, підтвердив прихильність України до трансформації оборонного сектору згідно з принципами й стандартами НАТО.

"Міністр Еспер високо оцінив останній прогрес України в оборонних реформах та закликав Андрія Тарана "зберігати імпульс", спрямований на досягнення більш безпечної та демократичної України", - зауважили в Міністерстві оборони США.