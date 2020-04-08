Шмигаль побажав Італії якнайшвидше подолати пандемію коронавірусу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль бажає Італії якнайшвидше подолати пандемію коронавірусу.

Про це він написав у Twitter, коментуючи надання гуманітарної допомоги літаком з України до Італії.

"Сьогодні з України до Італії вирушив літак з гуманітарною допомогою. Бажаємо італійцям якнайшвидше подолати пандемію COVID-19", - написав він.

Today plane with humanitarian aid went from Ukraine to Italy. We wish Italians to overcome #COVID19 pandemic as soon as possible. https://t.co/06l26IHDx9 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 8, 2020

Літак Ан-72 Національної гвардії України, який привіз 5 тисяч літрів дезінфікувальної рідини, сів в італійському військовому аеропорту «Пратіка ді маре». Це вже другий український борт за останні три дні.

Приймаючи літак, представники італійської Служби з надзвичайних ситуацій та військового командування особливо наголосили на внеску Української держави у спільну протидію коронавірусу.

Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа, який проводжав літак в аеропорту "Жуляни", написав у Facebook: «В аеропорту проводжав гуманітарний рейс, який вилітає з Києва, щоб доставити дезінфікуючий засіб, який подарувала Україна для подолання надзвичайної ситуації в Італії. Це ще один знак солідарності між нашими двома Країнами. Дякую, Україно!».

Як повідомлялося, український літак з гуманітарною допомогою для Італії, яка потерпає від епідемії коронавірусу, вже прибув на місце призначення.

До Італії прибули і 20 українських медиків, які розпочали гуманітарну місію в провінції Марке.

Кабінет міністрів 6 квітня доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству внутрішніх справ та ДСНС узгодити з відповідними італійськими органами та забезпечити доставку вантажу гуманітарної допомоги Італії.

Документ ухвалено "на виконання Указу Президента України від 3 квітня 2020 р. № 129 “Про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіціˮ для сприяння в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Італійській Республіці внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

За даними Університету Джона Гопкінса, кількість хворих з коронавірусом в Італії сягає 135 586, померло вже 17 127 людей.

Загалом у світі зафіксовано 1 431 951 випадок коронавірусу, зокрема 82 085 летальних, 302 209 людей одужало.