"ЄС" пропонує спростити розгляд законопроєктів із більш як 2 тисячами поправок

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв, Вікторія Сюмар і Ростислав Павленко зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт щодо оптимізації розгляду проєктів законів, кількість поправок до яких перевищує дві тисячі.

Відповідний документ оприлюднено на сайті парламенту 8 квітня під номером 3313.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статей 120, 121 Регламенту Верховної Ради, якими визначається порядок обговорення та особливості голосування при розгляді законопроєктів у другому читанні. Автори законодавчої ініціативи передбачають, що ці зміни дозволять значно пришвидшити процедуру розгляду законопроєктів у другому читанні, шляхом зменшення часу на обговорення та голосування за пропозиції і поправки, які не мають підтримки головного комітету та більшості народних депутатів.

Так, пропонується, щоб Рада могла прийняти процедурне рішення про розгляд відхилених головним комітетом пропозицій і поправок без обговорення у випадку, якщо до другого читання законопроєкту їх було подано більш як 2000. У разі ухвалення такого рішення кожна депутатська фракція та група отримує право на виступ до десяти хвилин, а позафракційні депутати, які мають зареєстровані поправки, – до трьох хвилин.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Ар’єв поінформував, що планує зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до регламенту ВР щодо скорочення часу розгляду поправок у разі, якщо їхня кількість перевищу тисячу. Він пояснював, що у випадку, якщо в законопроєкті понад 1000 поправок, то обговорення поправки скорочується до 30 секунд, а якщо понад 3000, то голосування здійснюється без обговорення.

Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д). За час підготовки документа до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.