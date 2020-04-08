Пандемія та карантин: експерти назвали фактори впливу на політичну ситуацію в Україні

На думку експертів, найбільший вплив на політичну ситуацію в Україні чинитимуть зовнішні фактори.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, презентацію якого транслював Укрінформ.

"Серед оцінених подій найбільший вплив на політичну ситуацію в країні чинитимуть зовнішні фактори – пандемія коронавірусу та обмежувальні заходи уряду з протидії поширенню захворювання, а також падіння світових фондових ринків та вартості нафти. Їхній вплив можна оцінювати між визначальним та серйозним", - йдеться у матеріалах дослідження.

Внутрішньоукраїнські події, на думку експертів, також мають серйозний потенціал впливу. Зокрема, призначення Ірини Венедіктової генеральним прокурором та формування уряду Дениса Шмигаля, на думку експертів, мають середній за силою вплив, але негативний за характером.

Експертне опитування «Політичний квартал: січень-березень 2020» проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 26 березня по 1 квітня 2020 року. Всього опитано 58 експертів.