Президент вніс зміни до складу РНБО

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради нацбезпеки та оборони міністра фінансів Сергія Марченка та затвердив у її складі головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Відповідний указ № 133/2020 опублікований на сайті Президента.

Зокрема, в документі Президент постановив увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України міністра фінансів України Сергія Марченка. Крім того, зі складу РНБО Зеленський вивів ексміністра Ігоря Уманського.

Також Президент затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Руслана Хомчака - головнокомандувача Збройних сил України.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 28 березня Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України.

30 березня Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і призначила Марченка на цю посаду.

Фото: Офіс Президента