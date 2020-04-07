Венедіктова заявляє, що із Портновим має протилежну думку у багатьох речах

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що розмовляла із заступником глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрієм Портновим, однак в багатьох речах "стоїть з ним протилежно".

Про це вона сказала в інтерв'ю "Українській правді" у відповідь на прохання журналіста прокоментувати її комунікацію з Портновим.

"Я знала, що таке питання буде, насправді, і хочу на нього відповісти дуже чесно і відверто. Тому що коли я була очільником ДБР, мене пов'язували не те що дуже щільно з Портновим, а просто вважали "людиною Портнова", - зазначила вона.

Венедіктова додала, що коли вона в одному інтерв'ю сказала про те, що Портнов виявив бажання зустрітися, одразу адвокат Петра Порошенка написав: "От, зі мною не хоче, а з Портновим вона хоче".

"Я справді розмовляла з Андрієм Володимировичем. Від нього дуже багато до нас заяв було і в ДБР, і зараз вже звернення сюди приходять. Враховуючи те, що він медійно потужна людина, в нього дуже багато людей, які підтримують його ідеї... Але на багатьох речах я з ним стою протилежно", - заявила вона.

Як приклад генпрокурор назвала ситуацію із погрозами Андрія Портнова на адресу прокурора Олександра Божка (у листопаді 2019 року в медіа оприлюднили інформацію про те, як Портнов погрожує прокурорам, які розслідують кримінальні провадження, де він фігурує - ред.).

Венедіктова додала, що згадана ситуація "дуже наглядна і дуже наочно демонструє неспроможність такої інституції, як прокуратура, захистити свого члена".

Раніше на посаді в.о. глави Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова висловлювала впевненість, що заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Портнов не впливає на хід розслідування справ експрезидента Петра Порошенка.

Як повідомляв Укрінформ, більшість справ проти Порошенка відкрито Державним бюро розслідувань саме після заяв Портнова. За всіма фактами адвокати пʼятого президента звернулися із заявами, вимагаючи притягнути чиновника часів Януковича до відповідальності за завідомо неправдиві повідомлення про злочин.

Андрій Портнов був народним депутатом України V і VI скликання, з 2010 року - заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича - керівником головного управління з питань судової реформи та судоустрою.