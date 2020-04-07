Разумков спростував інформацію про опозиційне крило у “Слузі народу"

Представники "демократичної платформи" у складі фракції "Слуга народу" чітко визначили, що не є противниками фракції або Президента.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег".

"Представники цієї так званої платформи чітко визначили, що не є противниками фракції або Президента. У них є своє бачення тих чи інших процесів. А будь-які спірні моменти потрібно обговорювати, переконувати, доводити свою правоту. Рано чи пізно консенсус буде знайдено. Вкрай рідко, напевно, у 5% випадків, не вдається домовитися з людиною. А так, практично завжди можна знайти спільну мову. Єдине, щоб ці домовленості не переходили твої ціннісні рамки, не порушували моральні принципи. Ну, і знаходилися в рамках дії головного кодексу", - зазначив Разумков.

Відповідаючи на питання, чи може поява "демплатформи" у складі "Слуги народу" привести до розколу або поділу фракції, спікер відповів: "Думаю, зараз так питання не стоїть. Всі розуміють ту відповідальність, яка лежить на парламенті в першу чергу. І це депутати від різних політичних сил, всі, хто налаштований більш-менш на конструктив. Підготовка ряду законопроєктів, про які ми говорили вище, - тому пряме підтвердження".

На думку Разумкова, депутати стали більш виважено ставитися до якихось моментів і прораховують наслідки.

"Але я б не говорив, що раніше вони голосували без оглядки", - додав Голова ВР.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що група народних депутатів планує створити демократичну платформу у складі фракції "Слуга народу".

Як повідомляв Укрінформ, деякі народні депутати з фракції "Слуга народу" закликали правоохоронні органи в першу чергу розслідувати факти в оприлюднених їхнім колегою по фракції Гео Леросом відеозаписах, на яких фігурує брат керівника Офісу Президента Денис Єрмак.

Раніше частина членів фракції "Слуга народу" заявила про неприпустимість участі представників ОРДЛО в переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.