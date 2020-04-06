Герус прогнозує призначення міністра енергетики вже цього тижня
Про це в ефірі "Свободи слова" сказав голова парламентського комітету енергетики та ЖКП Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"В нас планується засідання Верховної Ради у четвер-п'ятницю цього тижня. Я сподіваюся, що буде винесена кандидатура і парламент зможе затвердити міністра енергетики та захисту довкілля уже цього тижня", - сказав Герус.
За його словами, наразі триває відбір кандидатів на цю посаду.
"Є декілька потенційних кандидатів. Подивимося ближче до четверга-п'ятниці", - додав Герус.
На думку депутата, кандидатура міністра має бути "рівновіддалена від різних фінансово-промислових груп".
"Тоді може бути політика в інтересах суспільства, а не цих фінансово-промислових груп", - відзначив Герус.
Як раніше заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, наступне позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 9 або 10 квітня.