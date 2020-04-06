Росія має відкрити доступ до окупованої території Донбасу – Держдеп США
Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за результатами телефонної розмови державного секретаря США Майкла Помпео з Президентом України Володимиром Зеленським.
"Держсекретар США й Президент України наголосили на важливості доступу до підконтрольних Росії районів українського Донбасу, де очолювані РФ сили продовжують здійснювати атаки та перешкоджати роботі гуманітарних організацій і спостерігачам ОБСЄ", - наголошується в повідомленні.
При цьому зазначається, що Помпео і Зеленський обговорили американську підтримку України під час кризи COVID-19, зокрема заплановану постачання необхідного медичного лабораторного обладнання.
Крім того, державний секретар США подякував українській стороні за допомогу в репатріації американських громадян, зокрема, понад 200 добровольців Корпусу миру.
Нагадаємо: раніше Офіс Президента України повідомив, що у понеділок Володимир Зеленський і держсекретар США Майкл Помпео телефоном обговорили питання протидії коронавірусу, можливості отримання Україною кредитних гарантій від США, ситуацію на Донбасі та виконання домовленостей після зустрічі у нормандському форматі.