Росія має відкрити доступ до окупованої території Донбасу – Держдеп США

Підконтрольні Росії сили мають забезпечити доступ міжнародних гуманітарних організацій і спостерігачів ОБСЄ до окупованих РФ районів Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за результатами телефонної розмови державного секретаря США Майкла Помпео з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Держсекретар США й Президент України наголосили на важливості доступу до підконтрольних Росії районів українського Донбасу, де очолювані РФ сили продовжують здійснювати атаки та перешкоджати роботі гуманітарних організацій і спостерігачам ОБСЄ", - наголошується в повідомленні.

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При цьому зазначається, що Помпео і Зеленський обговорили американську підтримку України під час кризи COVID-19, зокрема заплановану постачання необхідного медичного лабораторного обладнання.

Крім того, державний секретар США подякував українській стороні за допомогу в репатріації американських громадян, зокрема, понад 200 добровольців Корпусу миру.

Нагадаємо: раніше Офіс Президента України повідомив, що у понеділок Володимир Зеленський і держсекретар США Майкл Помпео телефоном обговорили питання протидії коронавірусу, можливості отримання Україною кредитних гарантій від США, ситуацію на Донбасі та виконання домовленостей після зустрічі у нормандському форматі.