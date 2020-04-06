Разумков сказав, коли може відбутися наступне позачергове засідання Ради

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 9 або 10 квітня.

Таку думку висловив Голова ВР Дмитро Разумков 6 квітня у програмі «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що цього тижня так само буде позачергове засідання Верховної Ради України. Думаю, це відбуватиметься ближче до кінця тижня – можливо, четвер, можливо, п’ятниця. Багато залежатиме від комітетів – саме вони опрацьовують ті законопроєкти, які найближчим часом будуть розглянуті, я сподіваюсь, і прийняті Верховною Радою", – зазначив Разумков.

Читайте також: У Раді продовжили обмеження до кінця карантину

За його словами, головним питанням будуть зміни до державного бюджету, «і досить плідно сьогодні співпрацюють профільний комітет, Кабінет міністрів України, Міністерство фінансів».

Читайте також: Першим у Раді зібрався онлайн комітет із соцполітики

Спікер припустив, що найближчим часом їхні напрацювання будуть запропоновані до розгляду депутатам, «будуть враховані ті правки та пропозиції, які також з’являться, і на позачерговому засіданні ми будемо розглядати це питання».

Як раніше повідомляло агентство, на 7 квітня заплановано проведення засідання трьох комітетів у режимі відеоконференції з використанням засобів системи відеоконференцзв’язку.