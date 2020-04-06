Разумков сказав, коли може відбутися наступне позачергове засідання Ради
Таку думку висловив Голова ВР Дмитро Разумков 6 квітня у програмі «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я думаю, що цього тижня так само буде позачергове засідання Верховної Ради України. Думаю, це відбуватиметься ближче до кінця тижня – можливо, четвер, можливо, п’ятниця. Багато залежатиме від комітетів – саме вони опрацьовують ті законопроєкти, які найближчим часом будуть розглянуті, я сподіваюсь, і прийняті Верховною Радою", – зазначив Разумков.
За його словами, головним питанням будуть зміни до державного бюджету, «і досить плідно сьогодні співпрацюють профільний комітет, Кабінет міністрів України, Міністерство фінансів».
Спікер припустив, що найближчим часом їхні напрацювання будуть запропоновані до розгляду депутатам, «будуть враховані ті правки та пропозиції, які також з’являться, і на позачерговому засіданні ми будемо розглядати це питання».
Як раніше повідомляло агентство, на 7 квітня заплановано проведення засідання трьох комітетів у режимі відеоконференції з використанням засобів системи відеоконференцзв’язку.