Політолог каже, що "нормандська зустріч" у найближчі два місяці не відбудеться

Через пандемію коронавірусу саміт в нормандському форматі щодо врегулювання війни на Донбасі в найближчі два місяці не відбудеться.

Про це в коментарі Укрінформу заявив керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко, відповідаючи на питання чи стане коронавірус причиною відтермінування переговорного процесу.

«На жаль, вже стає, це вже відбувається. За рішенням Паризького саміту нормандської четвірки новий саміт мав відбутись в квітні. Зараз через коронавірус він не відбудеться, це об’єктивно. Лідери J20 зараз спілкують в онлайн режимі. Тому в очному режимі саміт нормандської четвірки точно не відбудеться в найближчі два місяці. Під питанням його проведення в червні або в липні. Єдине, що може бути: як тільки заспокоїться ситуація з коронавірусом (а це не раніше другої половини травня), тоді знову будуть повертатись до порядку денного, який був до епідемії, зокрема, по Донбасу… Будуть використовувати певний час режим відеозв’язку», - зазначив Фесенко, додавши, що багатосторонню відеоконференцію через два місяці можуть провести, аби обговорити ситуацію та паузу в переговорному процесі.

Крім того, на думку політолога, політичний переговорний процес у мінському форматі загальмований також і через загострення на Донбасі.

«На мій погляд, абсолютно правильно, що українська сторона… акцентує увагу саме на питаннях безпеки і припинення вогню. Буде хоча б зменшення бойової активності, тоді можна просуватись вперед, зокрема, в обговоренні політичної частини Мінських угод. Якщо активні військові дії продовжуються, якщо продовжується снайперська війна, обстрілюють наші машини за допомогою протитанкових систем, внаслідок чого є жертви, то про які переговори може йти мова?», - вважає політолог.

Він наголосив, що Україна неодноразово говорила про першочерговість безпекових кроків, однак зараз на цьому потрібно постійно робити акцент. «Зараз треба не тільки формально про це нагадувати, а й наполягати в переговорному процесі», - вважає Фесенко.

Раніше на своїй сторінці Facebook Фесенко повідомив, що вплив епідемії COVID-19 на ситуацію на Донбасі виявився лише в тому, що в середині травня було практично повністю перекрито рух через КПВВ на лінії розмежування. Разом з тим, пандемія не вплинула на військові дії, вони лише загострились.

«На військову ситуацію в зоні конфлікту на Донбасі епідемія COVID-19 майже не вплинула. Обстріли не зупинялись протягом всього місяця. В першій декаді (особливо 10-12 березня) і в кінці місяця спостерігалось локальне загострення військових дій, які привели до втрат серед українських військовослужбовців. Всього протягом березня загинуло 10 українських військовослужбовців, 53 було поранено, ще 21 військовий отримав бойові травми. За цими показниками військова ситуація на Донбасі помітно погіршилась у порівнянні з лютим 2020 р. (тоді було четверо загиблих та 27 поранених)», - йдеться в дописі.