Україна і Фінляндія єдині, що питання санкцій проти РФ не має стосунку до пандемії - МЗС
Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови Кулеби і Хаавісто.
«Міністри погодилися, що санкційний тиск на Росію має зберігатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями та деокупації Криму і не може розглядатися у контексті гуманітарного реагування на пандемію», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Хаавісто запевнив у подальшій підтримці державного суверенітету і територіальної цілісності України та процесу імплементації внутрішніх структурних реформ в нашій державі.
Співрозмовники окремо обговорили подальшу взаємодію у рамках ООН та інших міжнародних та міжурядових організацій.
Міністри також висловили взаємну вдячність за сприяння поверненню громадян України та Фінляндії додому в умовах обмеження сполучення.
Глави відомств домовилися про оперативний обмін інформацією задля ефективної протидії коронавірусу та захисту законних прав та інтересів громадян на тлі пандемії COVID-19.