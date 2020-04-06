Україна і Фінляндія єдині, що питання санкцій проти РФ не має стосунку до пандемії - МЗС

Глави МЗС України Дмитро Кулеба і Фінляндії Пекка Хаавісто єдині в тому, що санкційний тиск на Росію має зберігатися до повного виконання Кремлем мінських зобов’язань і деокупації Криму.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови Кулеби і Хаавісто.

«Міністри погодилися, що санкційний тиск на Росію має зберігатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями та деокупації Криму і не може розглядатися у контексті гуманітарного реагування на пандемію», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Хаавісто запевнив у подальшій підтримці державного суверенітету і територіальної цілісності України та процесу імплементації внутрішніх структурних реформ в нашій державі.

Співрозмовники окремо обговорили подальшу взаємодію у рамках ООН та інших міжнародних та міжурядових організацій.

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Міністри також висловили взаємну вдячність за сприяння поверненню громадян України та Фінляндії додому в умовах обмеження сполучення.

Глави відомств домовилися про оперативний обмін інформацією задля ефективної протидії коронавірусу та захисту законних прав та інтересів громадян на тлі пандемії COVID-19.