ОПОРА порахувала, як депутати голосували у березні

Протягом березня у парламенті відбулось 934 голосування та 393 тисячі 534 натискання на кнопку системи “Рада”.

Про це йдеться у звіті громадянської мережі «ОПОРА».

«Протягом березня у парламенті відбулось 934 голосування та 393 тисячі 534 натискання на кнопку системи “Рада”. Найчастіше депутати мали позицію “утримався” під час голосувань, що становить 39,7% від усіх натискань на кнопку. “За” депутати голосували у 19,3% випадків, “проти” – 8,5%. У 19,3% випадків депутати були відсутні, а в 13,6% – не голосували., – зазначають в ОПОРІ.

Окрім того, зазначає ОПОРА, у парламенті був зареєстрований законопроєкт, який дозволяє депутатам в умовах карантину проводити засідання у форматі відеоконференції. Проте він так і не був розглянутий у березні. Натомість депутати на позачерговому засіданні 30 березня ухвалили закон, який дозволяє працювати в такому форматі комітетам.

Як зазначається у звіті, найбільше “за” голосують народні депутати з фракції “Батьківщини” (58,9%), на другому місці — “Опозиційна платформа – За життя” (50,3%), на третьому — позафракційні (32,1%). Найменше кнопку “за” натискають у партіях “Голос” (5,1%) та “Слуга народу” (8,4%). Найбільше “проти” голосують “Слуга народу” (13,2%) та “Голос” (10%). Найменше “проти” голосують у депутатській групі “За майбутнє” (0,2%) та позафракційні (0,6%). Найбільше утримуються при голосуваннях “Слуга народу” (54,7%) “Голос” (40%). Найменше — депутати “Батьківщини” (2,6%), - інформує ОПОРА.

При цьому, як зазначають експерти, шість законопроєктів, пов’язаних із боротьбою з коронавірусною інфекцією, мають 74,5% підтримки народних депутатів. “Проти” голосували лише два рази, “утримались” депутати у 3,4% випадків. Також зафіксовано 16,7% відсутності під час голосувань та у 5,4% випадках депутати не голосували.

За даними ОПОРИ, 100% голосувань за "коронавірусні" законопроєкти пропустили 22 депутати.

У березні у парламенті зареєстрували 176 проєктів законів та постанов. Найбільшу кількість подали народні депутати – 158, що становить 89,8%, Кабінет міністрів України – 14 (8%), Президент України – 4 (2,3%).

Зазначається, що парламент ухвалив у березні 13 законопроєктів, з яких 9 подали народні депутати та по 2 - уряд і Президент. Майже половина підтриманих законів були спрямовані на протидію коронавірусу. Ще два важливі закони – про реформування банківської сфери та запровадження вільного ринку землі.