Корнієнко заперечує розкол у фракції "Слуги народу": Поки такого немає

Перший заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заперечив розкол усередині фракції.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Розкол і розвал – це ж якісь закінчені дії, юридично зафіксовані: хто виходить, когось виключають, цілі групи виходять і т.д. Поки такого немає. Поки є дискусії щодо важливих законів, в яких у різних депутатів є різні думки", – зазначив він.

Він також відповів, що не планується виключення тих депутатів, які часто з принципових питань голосують врозріз з думкою фракції.

Як повідомлялося, питання щодо можливого розколу фракції "Слуги народу" виникли в медійному просторі після того, як 29 березня народний депутата від "Слуги народу" Гео Лерос почав публікацію ряду відео, на яких нібито брат глави Офісу Президента Андрія Єрмака Денис обговорює призначення на важливі державні посади.