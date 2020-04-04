Комітет ВР подав пропозиції до бюджету щодо меншого скорочення видатків на культуру

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив пропозиції Міністерства культури та інформаційної політики щодо меншого скорочення видатків держбюджету на культуру у 2020 році та передав їх до бюджетного комітету.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко 3 квітня під час онлайн-конференції «Ні – знищенню культури!», що транслювалася на YouTube каналі Української Кіноакадемії.

«Були надані пропозиції збільшити видатки розвитку за рахунок видатків за іншими бюджетними програмами», - сказав Сушко.

Він зазначив, що пропозиції, надані міністерством, були затверджені більшістю членів комітету і передані в бюджетний комітет. А саме:

збільшити видатки на керівництво та управління в сфері культури та інформаційної політики в сумі 60 млн грн;

забезпечити Український культурний фонд коштами у сумі 450 млн грн, з яких кошти в сумі 394 млн грн використати на вже відібрані проєкти;

забезпечити на культуру, мистецтво, охорону культурної спадщини в сумі 157 млн грн;

зберегти не враховані в попередньому варіанті бюджету 50 млн грн на виробництво кінопроєктів патріотичного спрямування;

на Інститут книги, підтримку книговидавничої справи - 110 млн грн;

на розкриття туристичного потенціалу - 50 млн грн;

на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини - 25 млн;

збільшити на 20 млн грн підтримку національних театрів;

на Український інститут національної пам’яті - 21 млн грн.

Сушко також зазначив, що додатковим листом комітет надіслав пропозицію щодо збільшення на 3,9 млн грн президентських грантів кінодіячам.